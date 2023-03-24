Буцаев: На территории десятков российских вузов установят фандоматы

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Издание newsnn, что фандоматом является устройство, предназначенное для сбора бутылок из пластика и алюминиевых банок для последующей переработки. Оборудование используется для организации раздельного сбора мусора и снижает нагрузку на мусорные полигоны, что способствует улучшению экологии.
По словам главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева, акции по организации сети фандоматов в высших учебных заведениях помогут повысить уровень экологической культуры студентов и преподавателей, а также многих граждан Российской Федерации.
«Мы планируем, что фандоматы будут установлены на территории десятков вузов в разных регионах, количество не ограничено. Также при поддержке волонтеров „Делай!“ проведем более ста экопросветительских мероприятий на тему обращения с ТКО», - рассказал Денис Буцаев.
Для студентов, которые будут участвовать в акции, предусмотрены поощрения. В мобильном приложении Ecoplatform будут начисляться баллы за каждую сданную банку или бутылку. Впоследствии их можно будет обменять на скидки или промокоды от партнеров.
Фандоматы для установки на территории российских вузов предоставит компания Ecoplatform на бесплатной основе. Это ведущий отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторичного сырья. По словам генерального директора Ecoplatform Ивана Гусакова, для налаживания собственного производства предприятию потребовалось четыре года. Этого времени хватило, чтобы закрепиться в большинстве регионах Российской Федерации и заслужить репутацию экокомпании будущего.
Предположительно, каждый вуз через фандомат будет накапливать от пяти до двадцати мешков с вторсырьем, которое далее направят на переработку. Данные о заполнении фандоматов будут появляться в автоматическом режиме.
Чтобы принять участие в акции, студентам требуется заручиться поддержкой администрации учебного заведения и подать заявку. Прием заявок осуществляется с 16 марта на электронную почту [email protected]