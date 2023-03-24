Буцаев: На территории десятков российских вузов установят фандоматы

Фандоматы для установки на территории российских вузов предоставит компания Ecoplatform на бесплатной основе. Это ведущий отечественный производитель и оператор оборудования по сбору вторичного сырья. По словам генерального директора Ecoplatform Ивана Гусакова, для налаживания собственного производства предприятию потребовалось четыре года. Этого времени хватило, чтобы закрепиться в большинстве регионах Российской Федерации и заслужить репутацию экокомпании будущего.