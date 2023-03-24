21 раз водители автобусов перевозили детей, нарушая правила

В Тюменской области водители 21 автобуса нарушили правила перевозки детей в 2023 году

Автоинспекторы ГИБДД с января по март текущего года не допустили к участию в дорожном движении 21 автобус, предназначенный для перевозки групп детей. Сегодня представителям транспортных организаций напомнили о необходимости выбора мест проведения детских мероприятий с учетом безопасности маршрутов.

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