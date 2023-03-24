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21 раз водители автобусов перевозили детей, нарушая правила

24 марта 2023, 08:08
Фото: 1MI

В Тюменской области водители 21 автобуса нарушили правила перевозки детей в 2023 году

Автоинспекторы ГИБДД с января по март текущего года не допустили к участию в дорожном движении 21 автобус, предназначенный для перевозки групп детей. Сегодня представителям транспортных организаций напомнили о необходимости выбора мест проведения детских мероприятий с учетом безопасности маршрутов.
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Дети

Сегодня в ходе обсуждения вопросов организованных перевозок групп детей автобусами, инспекторы обозначили, что безопасность в данной области стоит на особом контроле у Госавтоинспекции.

«Во встрече приняли участие руководители отделов Госавтоинспекции и транспортных предприятий, осуществляющих организованные перевозки групп детей. Рассмотрены вопросы ответственности за нарушения требований перевозки. В этом году автоинспекторы уже не допустили к участию в дорожном движении 21 автобус, предназначенный для перевозки групп детей», — сообщают в ГИБДД по Тюменской области.

Водителям и представителям компаний, которые перевозят детей, стоит не забывать о тщательной проработки логистики, исключения перевозок при неблагоприятных погодных условиях. Также стоит учитывать, что в случае необходимости поездки на значительные расстояния — стоит выбрать альтернативный вид транспорта.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Вагайском районе сгорел пассажирский автобус, ехавший в деревню Абаул.

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