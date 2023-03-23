«Звонили серьезные люди»: рэп-группа «Грот» отменила концерт в Тюмени

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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«Друзья, к большому сожалению, все концерты группы ГРОТ, которые должны были состояться в марте, переносятся на осень. По независящим от нас причинам. Информацию о датах переноса постараемся предоставить как можно скорее», — сообщили музыканты в социальных сетях.
По словам артистов, директор клуба заявил им, что ему весь день «звонили очень серьёзные люди». К вечеру здание клуба отключили от электричества, затем к клубу подъезжали пять машин полиции.
«Кто-то очень тщательно взялся за дело. Но запретив концерты, вы не запретите нашу музыку, не запретите людям слушать песни ГРОТ», — подчеркнули музыканты.
Стоит отметить, что концертные выступления рэп-исполнителей отменены по всей России — Иркутске, Перми. Официальная причина не называется.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени были отменен запланированный на март концерт Инстасамки. Певица сообщила, что гастрольный тур по городам России перенесен на 2024 год, а все приобретенные билеты остаются действительны.