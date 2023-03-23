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Заработал помогающий открывать пункты выдачи заказов сервис Модульбанка

23 марта 2023, 07:16
Фото: freepik.com
Среди покупателей из разных регионов России особенной популярностью пользуется самовывоз из пунктов выдачи. В результате это приводит к тому, что открываются новые ПВЗ и развиваются франшизы ПВЗ маркетплейсов.

Крупные сети открывают новые ПВЗ, а опытные региональные бизнесмены видят в этом большие возможности для развития своего бизнеса. По статистике, в ПВЗ получают товары примерно две трети клиентов онлайн-магазинов. Об этом пишет newsnn.ru.

Модульбанк разработал новый сервис для бизнесменов, которые планируют открытие ПВЗ. При минимальном участии он позволяет управлять пунктами выдачи. Специалисты предоставляют помощь в налаживании управления процессами и решают трудные бизнес-задачи. Помимо этого, они осуществляют аудит ПВЗ, предоставляют помощь в оформлении помещения, подбирают сотрудников и обучают их. Кроме того, они оказывают юридическую помощь.

Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, отметил, что данный сервис помогает бизнесменам сократить риски и увеличить рентабельность ПВЗ, а клиент сам выбирает ряд нужных услуг. Банк уже работает с Wildberries, OZON, “Яндекс.Маркет”, DPD, Boxberry, “СберЛогистика” и PickPoint.

Растущий рынок электронной коммерции, а также неравномерность развития ПВЗ в различных регионах может способствовать будущему росту данного рыночного сегмента, считают аналитики. Конечно же, ключевыми факторами успеха в этой сфере являются шаговая и транспортная доступность. Это важно в нынешних условиях роста заказов покупок в онлайн-магазинах, когда покупатели ждут быструю доставку.

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