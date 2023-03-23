Заработал помогающий открывать пункты выдачи заказов сервис Модульбанка

Модульбанк разработал новый сервис для бизнесменов, которые планируют открытие ПВЗ. При минимальном участии он позволяет управлять пунктами выдачи. Специалисты предоставляют помощь в налаживании управления процессами и решают трудные бизнес-задачи. Помимо этого, они осуществляют аудит ПВЗ, предоставляют помощь в оформлении помещения, подбирают сотрудников и обучают их. Кроме того, они оказывают юридическую помощь.