Выяснилось, что тюменцы и другие россияне питались опасными для жизни продуктами

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Недоброкачественные товары реализовывали не только в Тюменской области, но и в других регионах нашей страны, включая столичные города. По предварительным данным, поставки сырья для изготовления продукции осуществлялись из Беларуси и Казахстана.
В настоящее время нелегальную организацию закрыли, её регистрация аннулирована, а информация по факту незаконного оборота мясной и молочной продукции была направлена на рассмотрение в региональное УМВД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожал «Доширак».