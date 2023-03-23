nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Выяснилось, что тюменцы и другие россияне питались опасными для жизни продуктами

23 марта 2023, 16:33
Фото: 1MI

В Тюмени нелегальное предприятие выпустило тонны некачественного мяса и молока

В Россельхознадзоре обнаружили, что нелегальное предприятие выпустило 80 тонн полуфабрикатов из мяса неизвестной птицы и 116 тонн такой же молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Недоброкачественные товары реализовывали не только в Тюменской области, но и в других регионах нашей страны, включая столичные города. По предварительным данным, поставки сырья для изготовления продукции осуществлялись из Беларуси и Казахстана.

В настоящее время нелегальную организацию закрыли, её регистрация аннулирована, а информация по факту незаконного оборота мясной и молочной продукции была направлена на рассмотрение в региональное УМВД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени подорожал «Доширак».

 

 

В Тюмени подорожал популярный продукт
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Продукты питания#Молочные продукты#Мясные продукты#Россельхознадзор#Просроченные продукты#Опасные продукты#Проверка#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
Вчера, 09:51
В Тюмени полиция задержала администраторов групп «Анти-Редан» в соцсетях
Сегодня, 07:31
Глава тюменской ЕР осудил депутата областной думы, оскорбившего малообеспеченных
Сегодня, 06:55
В Тюмени готовятся запустить фонтаны
Сегодня, 03:49
Тюменский суд перенес рассмотрение апелляции Павла Москвина
Сегодня, 08:29
В Тюменской области было допущено 1,2 тысячи нарушений при оформлении крупных закупок
Сегодня, 09:24