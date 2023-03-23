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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В тюменской школе директора наказали за избиение ученика

23 марта 2023, 15:48
Фото: 1MI

Тюменская школа выплатит избитому ребёнку 40 тысяч рублей

В Тюменском районе взыщут моральный ущерб с образовательного учреждения в связи с избиением 10-летнего мальчика другими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры.
Сюжет
Драка

По обращению родителей пострадавшего ребенка была проведена проверка, в ходе которой следователи установили, что в сентябре прошлого года в одной из школ Тюменского района на перемене подрались одноклассники, в результате чего ученику разбили лицо.

Мальчик получил сотрясение головного мозга. Также врачи диагностировали ему гематому лобной части и переносицы.

В соответсвии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на учреждении, в котором они обучаются. Поэтому Тюменский районный суд удовлетворил иск прокурора. С учебного заведения взыскали компенсацию в размере 40 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил двух полицейских в отделении. Ему назначили штраф в размере 50 000 рублей.

 

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#Елена Чебоксарова#Школа#Ученики#Драка#Дети#Суд#Тюменский район#Новости тюмени#Жалобы
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