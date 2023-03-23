В тюменской школе директора наказали за избиение ученика

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
По обращению родителей пострадавшего ребенка была проведена проверка, в ходе которой следователи установили, что в сентябре прошлого года в одной из школ Тюменского района на перемене подрались одноклассники, в результате чего ученику разбили лицо.
Мальчик получил сотрясение головного мозга. Также врачи диагностировали ему гематому лобной части и переносицы.
В соответсвии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», ответственность за жизнь и здоровье детей лежит на учреждении, в котором они обучаются. Поэтому Тюменский районный суд удовлетворил иск прокурора. С учебного заведения взыскали компенсацию в размере 40 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменец избил двух полицейских в отделении. Ему назначили штраф в размере 50 000 рублей.