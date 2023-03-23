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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

В Тюменской области было допущено 1,2 тысячи нарушений при оформлении крупных закупок

23 марта 2023, 09:24
Фото: 1MI

Власти Тюменской области допустили 1,2 тысячи нарушений при оформлении госзакупок

Прокурорами региона устанавливались нарушения на всех стадиях закупочной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, подведомственных им учреждений. Также правоохранители выяснили, что документы о совершенных закупках отсутствуют, вопреки законодательству.
Сюжет
Тюмень
«Практика надзорной деятельности показывает, что заказчиками допускаются нарушения на этапе утверждения закупочной документации, а также при заключении и изменении контрактов», — сообщается в отчете прокуратуры за 2022 год, который имеется в распоряжении редакции.

Также распространены случаи несвоевременного размещения в ЕИС закупок сведений об исполнении контрактов, в частности, документов о приемке выполненных работ, поставленного товара, оказании услуг, информации об оплате.

Остается нерешенным вопрос размещения сведений в ЕИС закупок об исполнении контрактов прошлых лет, заключенных государственными и муниципальными заказчиками региона, срок выполнения обязательств по которым истек еще 19 сентября прошлого года. Причем более 1800 таких контрактов заключено главными распорядителями бюджетных средств регионального уровня.

«Благодаря принятым прокуратурой области координационным мерам по состоянию на 17.02.2023 число таких контрактов составляет 1500. Вместе с тем, несмотря на достигнутую положительную динамику, их количество попрежнему остается значительным», — заключили в прокуратуре.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня тюменские депутаты слушали отчет УМВД по Тюменской области. Докладчик сообщил, что полиция выявила четырех администраторов групп «Анти-Редан» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.

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