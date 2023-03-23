В Тюменской области было допущено 1,2 тысячи нарушений при оформлении крупных закупок

Остается нерешенным вопрос размещения сведений в ЕИС закупок об исполнении контрактов прошлых лет, заключенных государственными и муниципальными заказчиками региона, срок выполнения обязательств по которым истек еще 19 сентября прошлого года. Причем более 1800 таких контрактов заключено главными распорядителями бюджетных средств регионального уровня.