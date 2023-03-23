В Тюмени в Южном микрорайоне огромные лужи

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Раньше был нормальный дренаж, который как-то спасал, а теперь остается только в спешке убирать снег в середине марта», — отметил подписчик тг-канала.
И подобная ситуация в этом районе города каждую весну и после каждого дождя.
«Там низина и воде некуда утекать. И канава вокруг пруда заполнена доверху», - отмечает другой подписчик тг-канала.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за тёплой погоды с 13 марта начался «сезон луж». Во многих районах оказались не обустроены подходы и подъезды к аптекам и магазинам.