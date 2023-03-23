В Тюмени в Южном микрорайоне огромные лужи

Большие лужи наблюдаются в Южном микрорайоне Тюмени

Подписчик тг-канала «Тюмень №1» сообщает об огромных лужах в Южном микрорайоне. Он отмечает, что около подъездов жилых домов «всё вычищено», но к некоторым магазинам прохожим просто не подойти.