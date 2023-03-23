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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В Тюмени в Южном микрорайоне огромные лужи

23 марта 2023, 11:14
Фото: 1MI

Большие лужи наблюдаются в Южном микрорайоне Тюмени

Подписчик тг-канала «Тюмень №1» сообщает об огромных лужах в Южном микрорайоне. Он отмечает, что около подъездов жилых домов «всё вычищено», но к некоторым магазинам прохожим просто не подойти.
«Раньше был нормальный дренаж, который как-то спасал, а теперь остается только в спешке убирать снег в середине марта», — отметил подписчик тг-канала.

И подобная ситуация в этом районе города каждую весну и после каждого дождя.

«Там низина и воде некуда утекать. И канава вокруг пруда заполнена доверху», - отмечает другой подписчик тг-канала.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени из-за тёплой погоды с 13 марта начался «сезон луж». Во многих районах оказались не обустроены подходы и подъезды к аптекам и магазинам.

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