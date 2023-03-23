В Тюмени стоимость кофе выросла на 39%

В Тюмени рекордно взлетели цены на кофе

В Тюменской области за год стоимость кофе выросла на 39%. По данным исследования компании «Эвотор», в среднем цены на молотый кофе в несетевой российской рознице за год выросли на 39%, а на растворимый — на 38%.

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