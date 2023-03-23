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Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Тюмени стоимость кофе выросла на 39%

23 марта 2023, 04:29
Фото: 1MI

В Тюмени рекордно взлетели цены на кофе

В Тюменской области за год стоимость кофе выросла на 39%. По данным исследования компании «Эвотор», в среднем цены на молотый кофе в несетевой российской рознице за год выросли на 39%, а на растворимый — на 38%.
Сюжет
Тюмень

Затраты на импорт кофе в Россию за 2022 год увеличились за год выросли в 5 раз. Также существенно длительнее стали сроки поставок увеличились с полутора месяцев до трех.

Помимо кофе, за год рост стоимости на 35% продемонстрировали специи, пряности и приправы, пюре и лапша быстрого приготовления (на 32%). Подорожали от 23% до 28% мармелад, шоколад конфеты, сливки. На 21% теперь стоят дороже газированные напитки, молочные десерты, на 19% — сметана и молоко, сдоба.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года на 20% выросли цены на фрукты и овощи. Лук подорожал до 64 рублей, огурцы — до 204 рублей, свежие помидоры — до 197 рублей за килограмм.

#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Цены#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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