В Тюмени стоимость кофе выросла на 39%

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Затраты на импорт кофе в Россию за 2022 год увеличились за год выросли в 5 раз. Также существенно длительнее стали сроки поставок увеличились с полутора месяцев до трех.
Помимо кофе, за год рост стоимости на 35% продемонстрировали специи, пряности и приправы, пюре и лапша быстрого приготовления (на 32%). Подорожали от 23% до 28% мармелад, шоколад конфеты, сливки. На 21% теперь стоят дороже газированные напитки, молочные десерты, на 19% — сметана и молоко, сдоба.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала года на 20% выросли цены на фрукты и овощи. Лук подорожал до 64 рублей, огурцы — до 204 рублей, свежие помидоры — до 197 рублей за килограмм.