В Тюмени полиция задержала администраторов групп «Анти-Редан» в соцсетях

По его словам, в целях предупреждения сбора подростков и нарушения общественного порядка в торгово-развлекательных центрах, в ежедневном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование таких объектов. Также проводятся работы рабочие встречи сотрудников органов ПДН с администрациями школ по обсуждению данных вопросов.