В Тюмени полиция задержала администраторов групп «Анти-Редан» в соцсетях

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
«Установлено четыре администратора тематических групп „Анти-Редан“ в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Все группы закрыты и удалены организаторами. Задержано трех несовершеннолетних. В отношении двух из них и одного законного представителя составлены административные протоколы», — отметил Коломиец.
По его словам, в целях предупреждения сбора подростков и нарушения общественного порядка в торгово-развлекательных центрах, в ежедневном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование таких объектов. Также проводятся работы рабочие встречи сотрудников органов ПДН с администрациями школ по обсуждению данных вопросов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта сотрудники полиции начали патрулирование территорий торгово-развлекательных центров. Силовики проводили профилактические беседы с подростками и следили за соблюдением безопасности.