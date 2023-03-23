nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Тюмени полиция задержала администраторов групп «Анти-Редан» в соцсетях

23 марта 2023, 07:31
Фото: 1MI

В Тюмени полиция закрыла четыре группы «Анти-Редан» в соцсетях

В Тюменской области полиция выявила четырех администраторов групп «Анти-Редан» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Об этом сообщил сегодня на заседании Тюменской областной Думы регионального УМВД России Леонид Коломиец.
Сюжет
Тюмень
«Установлено четыре администратора тематических групп „Анти-Редан“ в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Все группы закрыты и удалены организаторами. Задержано трех несовершеннолетних. В отношении двух из них и одного законного представителя составлены административные протоколы», — отметил Коломиец.

По его словам, в целях предупреждения сбора подростков и нарушения общественного порядка в торгово-развлекательных центрах, в ежедневном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование таких объектов. Также проводятся работы рабочие встречи сотрудников органов ПДН с администрациями школ по обсуждению данных вопросов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале марта сотрудники полиции начали патрулирование территорий торгово-развлекательных центров. Силовики проводили профилактические беседы с подростками и следили за соблюдением безопасности.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская городская Дума#Сотрудники полиции#УМВД России по Тюменской области#Тюмень#Дети#Тюменская область
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
21 марта 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Вчера, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
21 марта 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
21 марта 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Вчера, 09:11