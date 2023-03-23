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В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ введена задержка в работе светофора

23 марта 2023, 11:51
Фото: ГИБДД

На улицах 50 лет ВЛКСМ и Республики изменена организация дорожного движения

В областной столице на улицах 50 лет ВЛКСМ (в районе ТЦ «Премьер») и Республики, 243, изменена организация дорожного движения. По данным пресс-службы ГИБДД, введена задержка в работе светофора и установлен дорожный знак «Движение направо».
Сюжет
Тюмень

Это сделано для снижения ДТП на аварийных участках дорожной сети.

«На ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ТЦ «Премьер» изменен режим работы светофора. Введена задержка к конце разрешающего сигнала светофора. На ул. Республики, 243 запрещен левый поворот при выезде из дворовой территории», - сообщает ГИБДД по Тюменской области.

Стоит отметить, что в прошлом году на ул. Республики, 243 произошло три аварии.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти на 6 месяцев перекроют большой участок дороги у улицы Газовиков.

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