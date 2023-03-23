В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ введена задержка в работе светофора

На улицах 50 лет ВЛКСМ и Республики изменена организация дорожного движения

В областной столице на улицах 50 лет ВЛКСМ (в районе ТЦ «Премьер») и Республики, 243, изменена организация дорожного движения. По данным пресс-службы ГИБДД, введена задержка в работе светофора и установлен дорожный знак «Движение направо».

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