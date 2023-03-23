В Тюмени на 50 лет ВЛКСМ введена задержка в работе светофора

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Это сделано для снижения ДТП на аварийных участках дорожной сети.
«На ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ТЦ «Премьер» изменен режим работы светофора. Введена задержка к конце разрешающего сигнала светофора. На ул. Республики, 243 запрещен левый поворот при выезде из дворовой территории», - сообщает ГИБДД по Тюменской области.
Стоит отметить, что в прошлом году на ул. Республики, 243 произошло три аварии.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени почти на 6 месяцев перекроют большой участок дороги у улицы Газовиков.