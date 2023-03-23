В Тюмени к Пасхе стоимость яиц может прибавить 15%

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
За первые три месяца яйца подорожали в РФ на 9% (данные Росстата).
«Яйца – это такой продукт, который покупают все. Вероятно, что к Пасхе цены будут намного выше. Насколько конкретно, пока сложно прогнозировать. В прошлом году ожидали подорожание до 40 %. Но это было связано с санкциями», – сообщила изданию кандидат экономических наук Алена Габудина Алексеевна.
Тюменцы отмечают, что на прошлой неделе десяток яиц С2 стоил чуть больше 60-ти рублей, а теперь 80.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год стоимость кофе выросла на 39%.