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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Тюмени к Пасхе стоимость яиц может прибавить 15%

23 марта 2023, 13:50
Фото: 1MI

В Тюмени яйца к Пасхе могут подорожать еще на 15 %

В преддверии пасхи в Тюменской области ожидается повышение цен на яйца. По данным «АиФ-Тюмень», это будет «традиционный» взлет цен.

За первые три месяца яйца подорожали в РФ на 9% (данные Росстата).

«Яйца – это такой продукт, который покупают все. Вероятно, что к Пасхе цены будут намного выше. Насколько конкретно, пока сложно прогнозировать. В прошлом году ожидали подорожание до 40 %. Но это было связано с санкциями», – сообщила изданию кандидат экономических наук Алена Габудина Алексеевна.

Тюменцы отмечают, что на прошлой неделе десяток яиц С2 стоил чуть больше 60-ти рублей, а теперь 80.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за год стоимость кофе выросла на 39%. 

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