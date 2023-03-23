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Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

В Тюмени готовятся запустить фонтаны

23 марта 2023, 03:49
Фото: Тюмень — наш дом

В администрации Тюмени рассказали, как проходит подготовка к запуску фонтанов

В Тюмени с средины апреля начнут запускать фонтаны. В этом году в областной столице всего будут работать 18 фонтанов.
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Тюмень

С 15 по 30 апреля подрядные организации Служб заказчика по благоустройству городских проведут расконсервацию и монтаж оборудования, проверят циркуляцию воды, выполнят работы по дезинфекции воды и т. д.

Традиционно работать фонтаны в областной столице будут до октября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тюменском районе в минувшем году на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в было потрачено более 3,5 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств, более 2,5 миллиардов, направили на ремонт городских объектов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Фонтан#Тюмень#Тюменская область
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