В Тюмени готовятся запустить фонтаны

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Published Сегодня, 03:49
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С 15 по 30 апреля подрядные организации Служб заказчика по благоустройству городских проведут расконсервацию и монтаж оборудования, проверят циркуляцию воды, выполнят работы по дезинфекции воды и т. д.
Традиционно работать фонтаны в областной столице будут до октября.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тюменском районе в минувшем году на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в было потрачено более 3,5 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств, более 2,5 миллиардов, направили на ремонт городских объектов.