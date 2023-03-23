В Тюмени готовятся запустить фонтаны

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тюменском районе в минувшем году на реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения в было потрачено более 3,5 миллиардов рублей. Большая часть денежных средств, более 2,5 миллиардов, направили на ремонт городских объектов.