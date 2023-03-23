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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:33

Updated Сегодня, 17:33

В Тюмени детям и мамам с колясками придётся ходить по проезжей части ещё два года

23 марта 2023, 17:14
Фото: nashgorod.ru

Тюменские власти не планируют делать тротуар в ЖК «Горизонт» до 2025 года

Городские власти дали ответ на жалобы тюменцев, проживающих в «ЖК Горизонт». Обустраивать тротуары там пока не планируется. Об этом рассказал «Нашему городу» один из подписчиков.
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Работы по благоустройству тропинок в жилом комплексе собираются закончить одновременно с завершением реконструкции улицы Мельникайте. Так ответили жителям «Горизонта» на вопросы о сроках строительства тротуара.

Так что детям и родителям с колясками в районе этого жилого комплекса придется ходить про проезжей части до 2025 года.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже шесть лет не могут добиться от администрации ответа по поводу обустройства дорожек для пешеходов.

Тюменские власти на протяжении 6 лет отказываются делать тротуары к ЖК «Горизонт»
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#Елена Чебоксарова#Тротуар#ЖК "Горизонт"#Жалоба#Безопасность на дорогах#Администрация г.Тюмени#Тюменцы
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