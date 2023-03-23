В Тюмени детям и мамам с колясками придётся ходить по проезжей части ещё два года

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Работы по благоустройству тропинок в жилом комплексе собираются закончить одновременно с завершением реконструкции улицы Мельникайте. Так ответили жителям «Горизонта» на вопросы о сроках строительства тротуара.
Так что детям и родителям с колясками в районе этого жилого комплекса придется ходить про проезжей части до 2025 года.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже шесть лет не могут добиться от администрации ответа по поводу обустройства дорожек для пешеходов.