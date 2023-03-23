В Тюмени детям и мамам с колясками придётся ходить по проезжей части ещё два года

Тюменские власти не планируют делать тротуар в ЖК «Горизонт» до 2025 года

Городские власти дали ответ на жалобы тюменцев, проживающих в «ЖК Горизонт». Обустраивать тротуары там пока не планируется. Об этом рассказал «Нашему городу» один из подписчиков.

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