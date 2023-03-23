В центре Тюмени построят новую коррекционную школу

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Для выявления нарушений в развитии и их корректировке проводится комплексное психолого-медико-педагогическое обследование детей от 0 до 18 лет. В 2022 году его прошли более 3800 ребят, причем 70% обследуемых — дети дошкольного возраста.
В детсадах и школах Тюмени обучается более 8500 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и свыше 3400 детей-инвалидов. Для 436 ребят организовано обучение на дому.
В Тюмени функционируют пять специализированных образовательных организаций. Это начальные школы — детские сады №76 для детей с нарушением зрения, №82 для детей с нарушением опорно-двигательной системы и школа №77 для детей с нарушением слуха.
С детьми с умственной отсталостью и с нарушениями в интеллектуальной сфере работают коррекционная школа №2 и школа «Горизонт».
«Несколько лет я работала директором коррекционной школы, и сегодня замечаю, как все шагнуло далеко вперед, просто молодцы Рада, что сегодня таким детям уделяется огромное внимание, с ними занимается большое число специалистов», — отметила депутат городской Думы Альбина Селезнева.
Альбина Селезнева уточнила, когда в Тюмени построят новую коррекционную школу. Представители администрации ответили, что проектно-сметная документация уже разработана.
«В ближайшие три-четыре года в центре Тюмени появится большая коррекционная школа со всей необходимой инфраструктурой, рассчитанная более чем на тысячу детей», — сообщила заместитель главы города Вера Соловьева.
Депутат Александр Григорьев, в свою очередь, поблагодарил всех, кто работает с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ.
«Направление непростое, сложное, дорогое. У меня есть опыт работы во Всероссийском обществе слепых, и я понимаю, насколько сложно, трудно. Но когда идешь вперед, то, безусловно, достигаешь результатов», — сообщил Александр Вольдемарович и выразил уверенность, что администрация города успешно продолжит работать в этом направлении.
Отдельное внимание на заседании уделили детскому саду №133, который с 2020 года выступает экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. С 2022 года в детском саду при поддержке гранта Минпросвещения России проводятся консультации для семей с детьми с ОВЗ и с детьми, испытывающими трудности развития.
В 2022 году на базе учреждения организовали стажировочные площадки для руководителей детских садов из Перми.
Председатель постоянной комиссии Елена Бойко отметила, что данный детский сад находится на ее избирательном округе, а потому все преобразования она увидела своими глазами.
«Я видела, как появлялись адаптированные аудитории, полностью обучился педагогический состав, как была сформирована инфраструктура, выиграны гранты, как на всероссийском конкурсе заняли первое место. Это такой проект, который нужно масштабировать и распространять в другие детские сады. Дошкольное образование, на мой взгляд, еще более важно. Чем лучше поработать с ребенком в самом начале, тем будет больше шансов снять у него тот или иной диагноз», — выразила мнение Елена Бойко по итогам заседания.