В центре Тюмени построят новую коррекционную школу

Отдельное внимание на заседании уделили детскому саду №133, который с 2020 года выступает экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. С 2022 года в детском саду при поддержке гранта Минпросвещения России проводятся консультации для семей с детьми с ОВЗ и с детьми, испытывающими трудности развития.