В развлекательную программу лыжного марафона в Югре включили хаски-терапию

На территории перед площадкой для старта откроют еще несколько развлекательных зон. Приехавших на марафон угостят блюдами северной кухни. Гостей полностью погрузят в местный колорит, предложив попробовать деликатесы Югры в традиционных чумах. Организаторы не забыли и о любителях активного отдыха - можно покататься на собачьих упряжках, а также банане или ватрушке за снегоходом. Купание в банном чане на открытом воздухе входит в число полюбившихся экстремальных развлечений. У мужчин в возрасте от 13 до 59 лет примут норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км» и предоставят возможность запечатлеть этот момент в специальной фотозоне.