В развлекательную программу лыжного марафона в Югре включили хаски-терапию

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Когда забег завершится, гости смогут взять автографы у известных лыжников, например у олимпийских чемпионов по лыжным гонкам Сергея Устюгова, Александра Легкова, Юлии Ступак, члена российской сборной Анастасии Кулешовой, прославленных биатлонистов - призеров Олимпийских игр Карима Халили и Эдуарда Латыпова, призеров этапов кубка мира Даниила Серохвостова, чемпионки мира среди юниоров Анастасии Гореевой. Об этом информирует muksun.fm.
На территории перед площадкой для старта откроют еще несколько развлекательных зон. Приехавших на марафон угостят блюдами северной кухни. Гостей полностью погрузят в местный колорит, предложив попробовать деликатесы Югры в традиционных чумах. Организаторы не забыли и о любителях активного отдыха - можно покататься на собачьих упряжках, а также банане или ватрушке за снегоходом. Купание в банном чане на открытом воздухе входит в число полюбившихся экстремальных развлечений. У мужчин в возрасте от 13 до 59 лет примут норматив ГТО «Бег на лыжах на 5 км» и предоставят возможность запечатлеть этот момент в специальной фотозоне.
Фотозона Visit Ugra с видами региона вошла в число интерактивных зон на стартовой площадке. Оттуда можно будет отправить открытки с символикой марафона в любые субъекты страны. Добавим, что на марафон прошли регистрацию спортсмены из 40 российских регионов, а также представляющие Казахстан и Словению.
Югорский лыжный марафон пройдет седьмого и восьмого апреля в пойме реки Горной (в Ханты-Мансийске). В первый день участники должны преодолеть трассу в 50 километров классическим стилем. Во второй пройдет массовый забег на три дистанции: 50, 25 и пять километров свободным стилем. Регистрация на марафон продлится до шестого апреля. Организуют соревнования правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры. Партнером гонки является банк «Открытие».