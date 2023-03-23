В мире набирает обороты экстрадиция экстрадиция из других стран в РФ

С другой стороны, если вы не совершили тяжких преступлений, то в международный розыск не попадёте. Уклонистов может отправить в РФ разве что из Белоруссии. Но и рассчитывать на полную безнаказанность даже под флагом отказа от участия в СВО не приходится: церемониться с нарушителями законов никто не станет.