В мире набирает обороты экстрадиция экстрадиция из других стран в РФ

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На данный момент этот курорт очень популярен у русскоговорящих граждан. Только за январь 2023 года королевство приняло более 200 тысяч наших соотечественников. Рост почти в 8 раз по сравнению с аналогичным показателем января 2021 года. Этому способствовало открытие прямых рейсов с Бангкоком и Пхукетом из Москвы, Владивостока и Новосибирска.
«В марте 2022 года, уже после начала СВО и обострения отношений между Россией и Западом, приостановила экстрадицию в Россию Великобритания. Суд решил, что официальные заявления об условиях содержания в российских тюрьмах – неадекватные или недостоверные. Несоблюдение прав обвиняемых стало главной причиной для отказа в экстрадиции. До конца года Прокуратура РФ получила 56 отказов в экстрадиции от властей Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Польши, Чехии», - сообщают «Новые Известия».
В частности власти ФРГ признали невозможной выдачу Аднана Нагаева, осуждённого в Югре за сбыт героина.
Стоит отметить, что по итогам 2022 года были удовлетворены 166 запросов Генпрокуратуры по экстрадиции граждан. Это больше, чем в 2021 году.
«В феврале 2023 года из Таиланда экстрадировали в Россию Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году. Не менее интересная ситуация сложилась с российским хакером Дмитрием Украинским», - сообщают «Новые Известия».
Получается, что отсутствие соглашения об экстрадиции – это вовсе не гарантия безопасности для беглецов. Всё решают суд и воля политиков. Большинство арестов за пределами России происходят по линии Интерпола. Чтобы попасть в международный розыск, надо свершить серьёзное преступление. А тем, кто скрывается от службы в армии, стоит больше опасаться не экстрадиции, а депортации – выдворения из страны.
С другой стороны, если вы не совершили тяжких преступлений, то в международный розыск не попадёте. Уклонистов может отправить в РФ разве что из Белоруссии. Но и рассчитывать на полную безнаказанность даже под флагом отказа от участия в СВО не приходится: церемониться с нарушителями законов никто не станет.