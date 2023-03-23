В Госдуме выделили дополнительные средства на развитие региона

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В Тюмени финансирование направят на строительство школы на 1200 мест в Тюменской слободе (улицы Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева). Площадка почти в 30 тыс. гектаров уже готова к строительству, завершить его планируют к июлю 2023 года.
Также в Тюмени будет создана дорожная инфраструктура по улице Калинина (в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт).
Часть финансирования будет направлено на строительство развязки «Обход Ожогино» на примыкании к трассе «Иртыш». Напомним, она будет иметь форму неполного клевера. Спроектирована она и построена будет так, чтобы сохранить памятник природы «Тополя». В декабре 2024 году закончат строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы.
Ранее «Наш город» сообщал, что монтаж блоков пролетного строения на развязке улиц Мельникайте — Дружбы начат 12 февраля.