В Госдуме выделили дополнительные средства на развитие региона

Часть финансирования будет направлено на строительство развязки «Обход Ожогино» на примыкании к трассе «Иртыш». Напомним, она будет иметь форму неполного клевера. Спроектирована она и построена будет так, чтобы сохранить памятник природы «Тополя». В декабре 2024 году закончат строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы.