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Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Госдуме выделили дополнительные средства на развитие региона

23 марта 2023, 07:03
Фото: 1MI

Тюменская область получит 1,5 млрд рублей на строительство дорог и школ

1.5 млрд рублей бюджетных кредитов дополнительно получит Тюменская область до конца года. Об этом сообщил Александр Ремезков, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам. Средства будут направлены на развитие объектов инфраструктуры региона.

В Тюмени финансирование направят на строительство школы на 1200 мест в Тюменской слободе (улицы Арктическая — Ямбургский проезд — Андрея Бушуева). Площадка почти в 30 тыс. гектаров уже готова к строительству, завершить его планируют к июлю 2023 года.

Также в Тюмени будет создана дорожная инфраструктура по улице Калинина (в границах улиц Губернская — Закалужская — Московский тракт).

Часть финансирования будет направлено на строительство развязки «Обход Ожогино» на примыкании к трассе «Иртыш». Напомним, она будет иметь форму неполного клевера. Спроектирована она и построена будет так, чтобы сохранить памятник природы «Тополя». В декабре 2024 году закончат строительство двухуровневой развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дружбы.

Ранее «Наш город» сообщал, что монтаж блоков пролетного строения на развязке улиц Мельникайте — Дружбы начат 12 февраля.

#Елена Литвиненко#Автомобилисты#Школа#Жк тюменская слобода#Мельникайте улица#Строительство#Дорожное строительство#Строительство дорог#Дороги#Тюменцы
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