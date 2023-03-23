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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

У тюменских бизнесменов появятся новые партнеры-киргизы

23 марта 2023, 14:56
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область собирается сотрудничать с Киргизией в области лёгкой промышленности

Представители азиатского государства нацелены на развитие сотрудничества в области лёгкой промышленности с тюменскими предпринимателями. Об этом сообщают в инфоцентре правительства региона.

Соучредитель и гендиректор фабрики «Модатекс» Зафарбек Сулайманов заявил, что Киргизия собирается поставлять Тюменской области ткани и фурнитуру для замещения ушедших из страны ввиду санкций брендов, а также предложить свои производственные возможности.

Сегодня на онлайн-встрече тюменские бизнесмены обсудили с новыми потенциальными партнерами вопросы закупки сырья и другие детали сотрудничества.

Киргизская фабрика «Мотадекс» на сегодняшний день объединяет свыше семидесяти ключевых организаций текстильный отрасли азиатской страны.

Ранее «Наш город» сообщал, что в продуктах из Киргизии, в частности, в икре и форели, были выявлены вредные вещества. Поэтому их теперь запрещено поставлять в Тюменскую область.

 

В Тюменской области действует запрет на ввоз небезопасных форели и икры из Киргизии
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#Елена Чебоксарова#Бизнес#Промышленность#Сотрудничество#Киргизия#Тюменская область
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