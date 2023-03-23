У тюменских бизнесменов появятся новые партнеры-киргизы

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Соучредитель и гендиректор фабрики «Модатекс» Зафарбек Сулайманов заявил, что Киргизия собирается поставлять Тюменской области ткани и фурнитуру для замещения ушедших из страны ввиду санкций брендов, а также предложить свои производственные возможности.
Сегодня на онлайн-встрече тюменские бизнесмены обсудили с новыми потенциальными партнерами вопросы закупки сырья и другие детали сотрудничества.
Киргизская фабрика «Мотадекс» на сегодняшний день объединяет свыше семидесяти ключевых организаций текстильный отрасли азиатской страны.
Ранее «Наш город» сообщал, что в продуктах из Киргизии, в частности, в икре и форели, были выявлены вредные вещества. Поэтому их теперь запрещено поставлять в Тюменскую область.