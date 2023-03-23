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Published Сегодня, 08:29

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Updated Сегодня, 08:31

Тюменский суд перенес рассмотрение апелляции Павла Москвина

23 марта 2023, 08:29
Фото: nashgorod.ru

Тюменский суд из-за ошибки перенес рассмотрение апелляции полицейского-стрелка

Сегодня в Тюменском районном суде должны были рассмотреть апелляцию тюменского полицейского, который подстрелил в лесу мужчину. Ранее его признали виновным по данному делу, однако Павел Москвин и его адвокат намерены оспорить это заключение.
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Оружие
«Заседание перенесли в связи с тем, что участники получили уведомления поздно, не з 7 суток, как полагается, а лишь за 2 дня до назначенного времени рассмотрения апелляции», — сообщил «Нашему городу» адвокат пострадавшего Павел Руснаков.

Ранее районный суд признал Москвина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Также он обязан выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя изначально потерпевший запрашивал 1,2 миллиона рублей.

Известно, что защита Москвина в ходе апелляции будет строиться на классификации снаряда, которым был заряжен карабин бывшего полицейского. Он уверен, что в лесу, голову мужчине прострелил кто-то другой, так как его оружие было снаряжено пулей, а врачи нашли в мозге потерпевшего осколки, что, по мнению обвиненного, может свидетельствовать о том, что стреляли в мужчину дробью.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что свидетели потерпевшего, получившего пулю в новотарманском лесу, рассказали свою версию событий. Они сообщили, что люди, которых подсудимый подозревает в выстреле, сделать этого не могли. Мужчины в тот момент также искали закладу.

#Алиса Вернер#Стрельба#Оружие#Огнестрельное оружие#Апелляция#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Суд#Жалоба#Тюменская область
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