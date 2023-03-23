Тюменский суд перенес рассмотрение апелляции Павла Москвина

Известно, что защита Москвина в ходе апелляции будет строиться на классификации снаряда, которым был заряжен карабин бывшего полицейского. Он уверен, что в лесу, голову мужчине прострелил кто-то другой, так как его оружие было снаряжено пулей, а врачи нашли в мозге потерпевшего осколки, что, по мнению обвиненного, может свидетельствовать о том, что стреляли в мужчину дробью.