Тюменский суд перенес рассмотрение апелляции Павла Москвина

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
«Заседание перенесли в связи с тем, что участники получили уведомления поздно, не з 7 суток, как полагается, а лишь за 2 дня до назначенного времени рассмотрения апелляции», — сообщил «Нашему городу» адвокат пострадавшего Павел Руснаков.
Ранее районный суд признал Москвина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Также он обязан выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя изначально потерпевший запрашивал 1,2 миллиона рублей.
Известно, что защита Москвина в ходе апелляции будет строиться на классификации снаряда, которым был заряжен карабин бывшего полицейского. Он уверен, что в лесу, голову мужчине прострелил кто-то другой, так как его оружие было снаряжено пулей, а врачи нашли в мозге потерпевшего осколки, что, по мнению обвиненного, может свидетельствовать о том, что стреляли в мужчину дробью.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что свидетели потерпевшего, получившего пулю в новотарманском лесу, рассказали свою версию событий. Они сообщили, что люди, которых подсудимый подозревает в выстреле, сделать этого не могли. Мужчины в тот момент также искали закладу.