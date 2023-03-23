Тюменские присяжные вынесли вердикт в деле о двойном убийстве

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Житель поселка Механизаторов Упоровского района 1972 года рождения признан виновным в убийстве двух человек.
«Установлено, что 7 июля 2022 года, ранним утром в квартире жилого дома, расположенного по улице Рабочей в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г.р. и ее сожителя 1972 г.р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Следователи допросили подозреваемого. Выяснилось, что в ночь на 7 июля 2022 года осужденный вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Далее произошла ссора, обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в шею. После содеянного он вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия.
Через пять дней он был задержан следователями СКР.
На основе решения присяжных тюменский суд скоро вынесет приговор злоумышленнику.
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