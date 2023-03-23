Тюменские присяжные вынесли вердикт в деле о двойном убийстве

Следователи допросили подозреваемого. Выяснилось, что в ночь на 7 июля 2022 года осужденный вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Далее произошла ссора, обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в шею. После содеянного он вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия.