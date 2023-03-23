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Published Сегодня, 10:58

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Updated Сегодня, 10:59

Тюменские присяжные вынесли вердикт в деле о двойном убийстве

23 марта 2023, 10:58
Фото: 1MI

В Тюменской области ножом убили двух человек

В Тюменской области вынесен обвинительный вердикт в деле о двойном убийстве. По данным пресс-службы СКР по Тюменской области, все доказательства разбирались коллегией присяжных заседателей. Стоит отметить, что суд ещё не вынес приговор.

Житель поселка Механизаторов Упоровского района 1972 года рождения признан виновным в убийстве двух человек.

«Установлено, что 7 июля 2022 года, ранним утром в квартире жилого дома, расположенного по улице Рабочей в поселке Механизаторов Упоровского района местным жителем были обнаружены тела женщины 1963 г.р. и ее сожителя 1972 г.р. с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ран шеи. Лицо, подозреваемое в причастности к совершению указанного преступления, удалось установить и задержать», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Следователи допросили подозреваемого. Выяснилось, что в ночь на 7 июля 2022 года осужденный вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Далее произошла ссора, обвиняемый схватил нож и ударил потерпевшего в шею. После содеянного он вошел в комнату, где находилась женщина и не менее двух раз ударил ее ножом в область шеи. От полученных ран потерпевшая также скончалась на месте происшествия.

Через пять дней он был задержан следователями СКР. 

На основе решения присяжных тюменский суд скоро вынесет приговор злоумышленнику.

Ранее «Наш город» сообщал, что 13 марта житель Нижнетавдинского района за убийство своего знакомого получил 12 лет колонии. Всё произошло почти шесть лет назад в СНТ «Фортуна». Злоумышленник не хотел отдавать долг. После убийства 42-летний злоумышленник похитил принадлежащий убитому пиломатериал, автомобиль «Lexus RX 350», и другое имущество на общую сумму более 1,7 млн. рублей

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Деньги#Работа#Водители
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