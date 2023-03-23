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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Тюменки массово распродают косметику скандально блогера после розыгрыша

23 марта 2023, 10:26
Фото: 1MI

Тюменцы массово продают косметику скандального блогера

По данным сайта объявлений Авито, тюменки массово продают косметику скандально известного блогера Лерчек. Многие из них покупали товары для участия в розыгрыше «Колесо фортуны».

В основном это косметика Letique. В Тюмени десятки объявлений по продаже парфюма, маски для волос скрабов. Товары в упаковке.

Розыгрыш уже прошел, призы уже разыграли. Теперь ненужную косметику реализуют через доску объявлений.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово продают пункты выдачи товаров Wildberries. Эти объявления появились за последние 2 недели, это может быть связанно с большими штрафами.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес
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