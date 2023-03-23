Тюменки массово распродают косметику скандально блогера после розыгрыша

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В основном это косметика Letique. В Тюмени десятки объявлений по продаже парфюма, маски для волос скрабов. Товары в упаковке.
Розыгрыш уже прошел, призы уже разыграли. Теперь ненужную косметику реализуют через доску объявлений.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы массово продают пункты выдачи товаров Wildberries. Эти объявления появились за последние 2 недели, это может быть связанно с большими штрафами.