Тюменец спалил несколько машин в гараже и отделался условным сроком

Тюменца осудили за уничтожение нескольких машин путем поджога

Тюменца Ивана Ослина осудили на 1,5 года лишения свободы условно за уничтожение чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба. По данным пресс-службы тюменских судов, ему 25 лет.