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Тюменец спалил несколько машин в гараже и отделался условным сроком

23 марта 2023, 10:37
Фото: 1MI

Тюменца осудили за уничтожение нескольких машин путем поджога

Тюменца Ивана Ослина осудили на 1,5 года лишения свободы условно за уничтожение чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба. По данным пресс-службы тюменских судов, ему 25 лет.

Он решил отомстить за оскорбления его родителям 22 января 2022 года.

«Вечером, пьянствуя в компании, он услышал, что один из односельчан в разговоре по телефону требовал у своего знакомого (обидчика родителей Ивана) долг в 2 000 рублей за работу по строительству гаража. А в случае отказа грозил спалить этот гараж. Угрозы прозвучали при свидетелях, и Иван решил воспользоваться ситуацией. Он пробрался к открытому гаражу и, облив стоявшие там машины бензином, чиркнул спичкой», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Огонь уничтожил болотоход на базе ЛуАЗа, УАЗ-469, два автомобиля ЛуАЗ-969М. Суд взыскал с Ивана Ослина 596 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что Житель Тюменской области заплатит 2 миллиона рублей за поджог собственной квартиры.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Дела судебные#Уголовные дела#Деньги
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