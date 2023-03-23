Тюменец спалил несколько машин в гараже и отделался условным сроком

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Он решил отомстить за оскорбления его родителям 22 января 2022 года.
«Вечером, пьянствуя в компании, он услышал, что один из односельчан в разговоре по телефону требовал у своего знакомого (обидчика родителей Ивана) долг в 2 000 рублей за работу по строительству гаража. А в случае отказа грозил спалить этот гараж. Угрозы прозвучали при свидетелях, и Иван решил воспользоваться ситуацией. Он пробрался к открытому гаражу и, облив стоявшие там машины бензином, чиркнул спичкой», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Огонь уничтожил болотоход на базе ЛуАЗа, УАЗ-469, два автомобиля ЛуАЗ-969М. Суд взыскал с Ивана Ослина 596 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что Житель Тюменской области заплатит 2 миллиона рублей за поджог собственной квартиры.