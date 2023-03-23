Суд заставил уватских чиновников расселить авариный дом

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, в прокуратуру с иском обратилась жительница данного дома. По мнению женщины, проживание в аварийном жилье нарушало права ее несовершеннолетнего ребенка.
Женщина отметила, что по итогам расследования комиссии выяснилось, что деревянное здание построенное в 1967 году, изношено на 92%. В зимнее время года в доме промерзает водопровод. Часть фундамента развалилась, а оставшаяся — просела в землю, и через образовавшиеся дыры с улицы в сени заходят бродячие собаки. Стены дома покосились, имеется угроза обрушения всей крыши. В одной из квартир в комнату уже обвалилось ветхое потолочное перекрытие и, опасаясь за свою жизнь, хозяйке пришлось переехать на съемную квартиру.
По данному обращению прокуратура инициировала судебный иск в защиту прав жительницы дома и ее несовершеннолетней дочери.
Однако в судебном заседании ответчик заявил, что истец не представил доказательств ближайшей угрозы обрушения здания. Кроме того, в 2018, 2019, 2022 годах администрация Уватского района неоднократно предлагала женщине с ребенком съемное жилье по договору найма жилого помещения, но она отказалась, оставаясь в аварийном многоквартирном доме.
Также, по словам ответчика, факт признания многоквартирного дома аварийным не является основанием для его немедленного расселения, тем более что отсутствуют доказательства наличия условий для расселения дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в отношении тюменских чиновников возбудили уголовное дело за отказ признать аварийным дом на улице Индустриальной. В настоящее время расследованием по данному факту занимается Следственный комитет Тюменской области.