Суд заставил уватских чиновников расселить авариный дом

Женщина отметила, что по итогам расследования комиссии выяснилось, что деревянное здание построенное в 1967 году, изношено на 92%. В зимнее время года в доме промерзает водопровод. Часть фундамента развалилась, а оставшаяся — просела в землю, и через образовавшиеся дыры с улицы в сени заходят бродячие собаки. Стены дома покосились, имеется угроза обрушения всей крыши. В одной из квартир в комнату уже обвалилось ветхое потолочное перекрытие и, опасаясь за свою жизнь, хозяйке пришлось переехать на съемную квартиру.