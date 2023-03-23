Шокирующие последствия пожара в тюменской бане: следователи устанавливают виновных

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как следует из материалов дела, 21 марта 2023 года в частном домовладении Тюмени по улице Янтарной сгорела баня. В результате пожара двое 15-летних подростков получили серьёзные ожоги, с которыми были доставлены в медучреждение, но, увы, их спасти не удалось. Также пострадал 50-летний отец одного из детей.
По факту пожара в Следственном комитете СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело, в соответствии с частью 3 статьи 109 УК РФ. Ход и результаты расследования взял на контроль прокурор Владислав Московских.
Ранее «Наш город» писал, что на момент возгорания постройки дети находились в бане одни. Взрослый нашёл их уже без сознания.