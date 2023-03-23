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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Шокирующие последствия пожара в тюменской бане: следователи устанавливают виновных

23 марта 2023, 14:23
Фото: 1MI

В Тюмени расследуют уголовное дело по факту гибели подростков в результате пожара

В региональной прокуратуре расследуют дело о гибели двух детей 2008 года рождения в результате пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов дела, 21 марта 2023 года в частном домовладении Тюмени по улице Янтарной сгорела баня. В результате пожара двое 15-летних подростков получили серьёзные ожоги, с которыми были доставлены в медучреждение, но, увы, их спасти не удалось. Также пострадал 50-летний отец одного из детей.

По факту пожара в Следственном комитете СУ СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело, в соответствии с частью 3 статьи 109 УК РФ. Ход и результаты расследования взял на контроль прокурор Владислав Московских.

Ранее «Наш город» писал, что на момент возгорания постройки дети находились в бане одни. Взрослый нашёл их уже без сознания.

Двое детей погибли из-за пожара на улице Янтарной в Тюмени. Фото
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Пожарные#Пожарная безопасность#Нарушение пожарной безопасности#Происшествия#Новости тюмени#Общество#Дети
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