Шокирующие последствия пожара в тюменской бане: следователи устанавливают виновных

Как следует из материалов дела, 21 марта 2023 года в частном домовладении Тюмени по улице Янтарной сгорела баня. В результате пожара двое 15-летних подростков получили серьёзные ожоги, с которыми были доставлены в медучреждение, но, увы, их спасти не удалось. Также пострадал 50-летний отец одного из детей.