Правительство Тюменской области ищет инвестора для строительства ледовой арены

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Известно, что площадь ледовой арены составиит 8-10 гектар, вместимость — около 6 тысяч тысяч мест. Правда, до 2025 года денежные средства на возведение нового спортивного объекта из бюджета Тюменской области выделять не планируют.
«Перечнем объектов на 2023–2025 годы, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, строительство ледовой арены на 5500 — 6000 мест в Тюмени не предусмотрено. В условиях сложившейся геополитической и экономической ситуации, принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят крытый ледовый каток за 432 миллиона рублей. Он расположится на улице Народной, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на июль 2024 года.