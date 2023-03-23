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Published Сегодня, 03:27

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Updated Сегодня, 03:29

Правительство Тюменской области ищет инвестора для строительства ледовой арены

23 марта 2023, 03:27
Фото: 1MI

Тюменские власти ищут инвестора для строительства ледовой арены

Тюменские власти приступили к поиску инвесторов, которые займутся строительством ледовой арены для хоккейного клуба «Рубин». Планируется, что ледовую площадку возведут с применением механизмов государственного-частного партнерства.
Сюжет
Тюмень

Известно, что площадь ледовой арены составиит 8-10 гектар, вместимость — около 6 тысяч тысяч мест. Правда, до 2025 года денежные средства на возведение нового спортивного объекта из бюджета Тюменской области выделять не планируют.

«Перечнем объектов на 2023–2025 годы, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, строительство ледовой арены на 5500 — 6000 мест в Тюмени не предусмотрено. В условиях сложившейся геополитической и экономической ситуации, принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта», — сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени построят крытый ледовый каток за 432 миллиона рублей. Он расположится на улице Народной, его площадь составит более 4 тысяч квадратных метров. Открытие запланировано на июль 2024 года.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ХК Рубин#Лед#Ледовый дворец спорта#Тюмень#Тюменская область
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