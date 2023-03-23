Пожарная опасность и антисанитария. Два тюменских рынка уберут с лица города

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По информации СМИ, компания Newton намерена застроить освободившуюся территорию на месте «Червишевского рынка» новыми жилыми домами уже во втором квартале 2023 года.
К тому же собственники земельного участка собираются снести также ТЦ «Тюменский», рядом с которым запланировано строительство более крупного торгового центра.
А вместо рынка «На Минской» скоро появится современный жилой квартал. Поблизости будут скверы для прогулок и объекты социальной инфраструктуры. Одной из причин для сноса рынка стали проблемы с пожарной безопасностью.
К тому же многие тюменцы по доброй воле отказываются туда ходить, так как их пугают антисанитария, аварийное состояние зданий и странные запахи. Вот, к примеру, несколько комментариев из соцсетей:
«В этом здании отвратительно всё, начиная от входа, заканчивая лестницей на второй этаж».
«Старый рынок, со всеми атрибутами 90-х».
К «атрибутам 90-х» здесь относят не только состояние зданий, но и обслуживание.
«Гадюшник с дешёвым некачественным барахлом, безграмотными продавцами и владельцами торговых точек».
«Парковочных мест мало. Стоянка не чистится. На рынке запах».
В целом же обстановка и атмосфера рынка желает оставлять лучшего. Но если даже исключить «эстетическую» составляющую, мол, на вкус и цвет, то вот что касается безопасности — здесь стоит уже серьезно обеспокоиться.
«Достаточно грязный и старый рынок».
«Ужасный центр. Антисанитария. Не соблюдается техника безопасности. Необоснованно завышены цены на пищевые продукты».
«Состояние зданий находится на плохом уровне».
«По мне, ужасный торговый центр. Какой-то барак, с низкими потолками, помещение разделено на клетушки с непонятно как спроектированными (и спроектированными ли?) проходами».
Между тем, в то время, как одни рынки и торговые центры закрываются, другие не останавливаются в развитии. В их число попадает рынок «Михайловский», который немногим уступает Даниловскому рынку в российской столице и оборудован не хуже тюменского «Сити Молла», и «Алебашевский базар», который относится к местной достопримечательности, рекомендуемой к посещению. У этих объектов нет проблем ни с покупательскими потоками, ни с положительными отзывами.
После окончания лихих 90-х Тюмень успела получить не один и не два современных рынка, которые на фоне устаревших «Червишевского», «Привоза», «Южного» поднимают качество жизни городской среды на новый уровень.
Ранее «Наш город» сообщал, что на месте снесенного Червишевского рынка планируют построить новый 25-этажный жилой комплекс.