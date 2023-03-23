Пожарная опасность и антисанитария. Два тюменских рынка уберут с лица города

Между тем, в то время, как одни рынки и торговые центры закрываются, другие не останавливаются в развитии. В их число попадает рынок «Михайловский», который немногим уступает Даниловскому рынку в российской столице и оборудован не хуже тюменского «Сити Молла», и «Алебашевский базар», который относится к местной достопримечательности, рекомендуемой к посещению. У этих объектов нет проблем ни с покупательскими потоками, ни с положительными отзывами.