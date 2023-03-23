Площадь Солнца в Тюмени преобразилась в худшую сторону. И это если выразиться мягко

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Площадь Солнца рядом с администрацией города из-за колонии голубей превратилась в Площадь Г… ! Все лавки загажены голубями… Причина — сердобольные бабушки постоянно кормят голубей хлебом… Предлагаю: поставьте здесь вывески о запрете кормить голубей!!! Штраф 5000 рублей!!!», — возмутился один из наших полписчиков.
Ранее «Наш город» сообщал, что накануне в Восточный район Тюмени в связи с весенней погодой придетели сотни птиц, и это напугало местных жителей.