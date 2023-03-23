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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Площадь Солнца в Тюмени преобразилась в худшую сторону. И это если выразиться мягко

23 марта 2023, 16:07
Фото: nashgorod.ru

Тюменцы жалуются на атаку прикормленных голубей рядом с горадминистрацией

Тюменцы недовольны состоянием территории на перекрестке улиц Первомайской и Ленина из-за голубей, которых подкармилвают пенсионерки, и предлагают штрафовать их за это. Об этом сообщил редакции «Нашего города» один из читателей.
Площадь Солнца рядом с администрацией города из-за колонии голубей превратилась в Площадь Г… ! Все лавки загажены голубями… Причина — сердобольные бабушки постоянно кормят голубей хлебом… Предлагаю: поставьте здесь вывески о запрете кормить голубей!!! Штраф 5000 рублей!!!», — возмутился один из наших полписчиков.


Ранее «Наш город» сообщал, что накануне в Восточный район Тюмени в связи с весенней погодой придетели сотни птиц, и это напугало местных жителей.

 

Напугали: Сотни птиц прилетели в Восточную часть Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Голуби#Птицы#Площадь Солнца#Жалобы#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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