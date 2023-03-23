Площадь Солнца в Тюмени преобразилась в худшую сторону. И это если выразиться мягко

Тюменцы жалуются на атаку прикормленных голубей рядом с горадминистрацией

Тюменцы недовольны состоянием территории на перекрестке улиц Первомайской и Ленина из-за голубей, которых подкармилвают пенсионерки, и предлагают штрафовать их за это. Об этом сообщил редакции «Нашего города» один из читателей.