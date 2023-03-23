От Томска до Дагестана: любители лыжных гонок собрались в Тюмени

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Для комфорта болельщиков МегаФон подготовил базовые станции в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и столице региона к повышенной нагрузке.
По анализу обезличенных данных оператора, наибольший интерес соревнования вызвали у югорчан, москвичей и свердловчан. Каждый второй гость «Жемчужины Сибири», абонент оператора, приехал из этих регионов. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара.
Среди зрителей мероприятия оказались настоящие фанаты, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Краснодара, Мурманска, Липецка и других городов.
Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Именно они используют больше всего интернет-трафика, а также активно отправляют фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.
Ранее техническая служба МегаФона также модернизировала базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета для 300 тысяч горожан. Модернизация станций проходила в центре города, в аэропорту Рощино, на ипподроме, популярных местах отдыха жителей и гостей столицы – городской эспланаде, десятках скверов, Затюменском экопарке, Цветном бульваре, Гулевской роще, Ватутинской роще и других.