От Томска до Дагестана: любители лыжных гонок собрались в Тюмени

Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Именно они используют больше всего интернет-трафика, а также активно отправляют фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.