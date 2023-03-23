nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

От Томска до Дагестана: любители лыжных гонок собрались в Тюмени

23 марта 2023, 07:27
Фото: nashgorod.ru

От Томска до Дагестана: любители лыжных гонок собрались в Тюмени

В середине марта Тюмень стала местом притяжения любителей зимних видов спорта. В городе проходит чемпионат России по лыжным гонкам, посмотреть который приехали гости из разных уголков страны.
Сюжет
Тюмень

Для комфорта болельщиков МегаФон подготовил базовые станции в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» и столице региона к повышенной нагрузке.

По анализу обезличенных данных оператора, наибольший интерес соревнования вызвали у югорчан, москвичей и свердловчан. Каждый второй гость «Жемчужины Сибири», абонент оператора, приехал из этих регионов. В первую десятку главных спортивных болельщиков также попали жители Салехарда, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Омска, Перми и Сыктывкара.

Среди зрителей мероприятия оказались настоящие фанаты, которые преодолели тысячи километров, чтобы своими глазами увидеть любимых лыжников. На трибунах отметились абоненты с сим-картами из Дагестана, Краснодара, Мурманска, Липецка и других городов.

Самыми качающими посетителями «Жемчужины Сибири» оказались гости из Татарстана. Именно они используют больше всего интернет-трафика, а также активно отправляют фото и видео в соцсетях и мессенджерах. Вслед за ними расположились югорчане и свердловчане, которые также стали самыми разговорчивыми болельщиками первых дней чемпионата.

Ранее техническая служба МегаФона также модернизировала базовые станции в 240 локациях Тюмени. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета для 300 тысяч горожан. Модернизация станций проходила в центре города, в аэропорту Рощино, на ипподроме, популярных местах отдыха жителей и гостей столицы – городской эспланаде, десятках скверов, Затюменском экопарке, Цветном бульваре, Гулевской роще, Ватутинской роще и других.

#Тюмень#Общество
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
21 марта 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Вчера, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
21 марта 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
21 марта 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Вчера, 09:11