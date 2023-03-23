Монтажник упал вниз с 4 этажа стройки у озера Алебашево. Он выжил

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Всё произошло в конце февраля, сотрудник работал на ИП, у него был договор субподряда с ООО «Радиал-ТМ». Монтажник должен был провести устройство монолитного железобетонного каркаса, он прошел инструктаж и продлил наряд-допуск.
На 4 этаже здания доски ограждения полетели вниз, мужчина упал. По данным регионального ГИТ монтажника допустили на объект без медосмотра.
Ранее «Наш город» сообщал, что 14 февраля на одной из строек Тюмени с 10 этажа упал арматурщик. Он скончался.