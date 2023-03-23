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Updated Сегодня, 12:44

Монтажник упал вниз с 4 этажа стройки у озера Алебашево. Он выжил

23 марта 2023, 12:44
Фото: 1MI

В Тюмени на стройке у озера Алебашево с высоты 4 этажа упал монтажник

В районе озера Алебашево с высоты 4 этажа на одной из стройплощадок упал рабочий. Монтажник получил множественные переломы, ушибы, травматический шок, сообщает ГИТ по Тюменской области.

Всё произошло в конце февраля, сотрудник работал на ИП, у него был договор субподряда с ООО «Радиал-ТМ». Монтажник должен был провести устройство монолитного железобетонного каркаса, он прошел инструктаж и продлил наряд-допуск.

На 4 этаже здания доски ограждения полетели вниз, мужчина упал. По данным регионального ГИТ монтажника допустили на объект без медосмотра.

Ранее «Наш город» сообщал, что 14 февраля на одной из строек Тюмени с 10 этажа упал арматурщик. Он скончался.

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