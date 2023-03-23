nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Кадровый голод: тюменский завод срочно ищет 20 сотрудников

23 марта 2023, 12:28
Фото: 1MI

Крупное тюменское предприятие испытывает кадровый голод. Нужны 20 рабочих

В Тюменской области ощущается кадровый голод в части рабочих специальностей. «Завод Тюменьремдормаш» срочно ищет 22 сотрудника, им предлагают зарплату от 30 до 120 тысяч рублей.

По информации с сайта компании, предприятию необходимы: мастер производственного цеха, оператор плазменной резки, оператор автоматической линии, мастер отдела технического контроля, инженер-конструктор, маляр по металлу, электромонтёры, машинисты, менеджер по продажам, слесарь по ремонту оборудования 6 разряда.

Электрогазосварщику на полуавтомат обещают зарплату до 120 тысяч в месяц. На большинство вакансий требуется опыт работы от 1 до 3 лет.

Стоит отметить, что новым сотрудникам обещают индексацию оклада 2 раза в год, развозку транспортом предприятия (4 маршрута).

«Полная занятость, полный день, ведение бронирования по воинскому учету. Требования: Средне-специальное образование; Умение читать чертежи», - отмечается в вакансии Слесаря механосборочных работ.

Завод «Тюменьремдормаш» был образован в 1983 году. Он занимается производством и монтажом барьерных, перильных ограждений, металлических опор и дорожных знаков. Установлено оборудование для шелкографической печати и лазерной резки световозвращающей пленки. 

В начале марта сообщалось, что другой крупный тюменский «Завод СибБурМаш» ищет на работу термистов. Опыт работы не требуется, а новым сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Зарплата — от 44 тысяч рублей «на руки».

Ранее «Наш город» сообщал, что в новых сотрудниках остро нуждается полиция города Тюмени и военный комиссариат Тюменской области. На данный момент требуются 30 стрелков, зарплата от 30 до 45 тысяч рублей. Все желающие должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образование. Новые сотрудники пройдут стажировку и необходимое обучение, общежитие предоставляется. 

Читайте также:
С бронью от мобилизации. Известный тюменский завод ищет сотрудников без опыта работыВ Тюмени полиция срочно нуждается в сотрудниках без опыта работы
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Дороги#Экономика#Покупка-продажа
Подпишитесь
«Фонда нет, но вы держитесь»: почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах
Вчера, 09:51
В Тюмени полиция задержала администраторов групп «Анти-Редан» в соцсетях
Сегодня, 07:31
Глава тюменской ЕР осудил депутата областной думы, оскорбившего малообеспеченных
Сегодня, 06:55
В Тюмени готовятся запустить фонтаны
Сегодня, 03:49
Тюменский суд перенес рассмотрение апелляции Павла Москвина
Сегодня, 08:29
В Тюменской области было допущено 1,2 тысячи нарушений при оформлении крупных закупок
Сегодня, 09:24