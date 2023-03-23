Кадровый голод: тюменский завод срочно ищет 20 сотрудников

Ранее «Наш город» сообщал, что в новых сотрудниках остро нуждается полиция города Тюмени и военный комиссариат Тюменской области. На данный момент требуются 30 стрелков, зарплата от 30 до 45 тысяч рублей. Все желающие должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образование. Новые сотрудники пройдут стажировку и необходимое обучение, общежитие предоставляется.