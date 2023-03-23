Кадровый голод: тюменский завод срочно ищет 20 сотрудников

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
По информации с сайта компании, предприятию необходимы: мастер производственного цеха, оператор плазменной резки, оператор автоматической линии, мастер отдела технического контроля, инженер-конструктор, маляр по металлу, электромонтёры, машинисты, менеджер по продажам, слесарь по ремонту оборудования 6 разряда.
Электрогазосварщику на полуавтомат обещают зарплату до 120 тысяч в месяц. На большинство вакансий требуется опыт работы от 1 до 3 лет.
Стоит отметить, что новым сотрудникам обещают индексацию оклада 2 раза в год, развозку транспортом предприятия (4 маршрута).
«Полная занятость, полный день, ведение бронирования по воинскому учету. Требования: Средне-специальное образование; Умение читать чертежи», - отмечается в вакансии Слесаря механосборочных работ.
Завод «Тюменьремдормаш» был образован в 1983 году. Он занимается производством и монтажом барьерных, перильных ограждений, металлических опор и дорожных знаков. Установлено оборудование для шелкографической печати и лазерной резки световозвращающей пленки.
В начале марта сообщалось, что другой крупный тюменский «Завод СибБурМаш» ищет на работу термистов. Опыт работы не требуется, а новым сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Зарплата — от 44 тысяч рублей «на руки».
Ранее «Наш город» сообщал, что в новых сотрудниках остро нуждается полиция города Тюмени и военный комиссариат Тюменской области. На данный момент требуются 30 стрелков, зарплата от 30 до 45 тысяч рублей. Все желающие должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образование. Новые сотрудники пройдут стажировку и необходимое обучение, общежитие предоставляется.