Хоккейные сборные РФ и Беларуси не вернутся на международную арену сезоне-2023/2024

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:55
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу федерации.
По информации источника, представители организации опасаются, что разрешение выступать национальным командам России и Беларуси может подвергнуть угрозе проведение будущих турниров.
Весной прошлого года совет ИИХФ принял решение отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров, а также отобрал право России на проведения чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске.