nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Хоккейные сборные РФ и Беларуси не вернутся на международную арену сезоне-2023/2024

23 марта 2023, 05:54
Международная федерация хоккея заявила, что российские и белорусские хоккеисты не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/2024.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу федерации.

По информации источника, представители организации опасаются, что разрешение выступать национальным командам России и Беларуси может подвергнуть угрозе проведение будущих турниров.

Весной прошлого года совет ИИХФ принял решение отстранить сборные России и Беларуси от международных турниров, а также отобрал право России на проведения чемпионата мира в Санкт-Петербурге и молодежного мирового первенства в Омске и Новосибирске.



Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
21 марта 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Вчера, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
21 марта 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
21 марта 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Вчера, 09:11