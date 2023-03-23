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Глава тюменской ЕР осудил депутата областной думы, оскорбившего малообеспеченных

23 марта 2023, 06:55
Фото: тг-канал Виктор Рейн, депутат Тюменской областной думы

Глава тюменской ЕР осудил депутата, оскорбившего малообеспеченные семьи

Руководитель фракции «Единая Россия» Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов осудил высказывание депутата областного парламента Виктора Рейна относительно малообеспеченных тюменцев.
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Тюмень
«На заседании фракции сделал замечание Виктору Рейну за некорректное высказывание. Это недопустимо, необходимо взвешивать каждое слово», — отметил Андрей Артюхов.

В свою очередь Виктор Рейн, который является координатором партийного проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи», отметил, что не хотел никого оскорбить своими словами, сославшись на «неудачную формулировку», сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ЕР.

«Мои слова были восприняты как оскорбление, неудачная формулировка и эмоциональная подача помешали мне донести истинный смысл. Я много лет взаимодействую с многодетными семьями, в том числе живущими в районах. Знаю, как непросто им исполнить свою мечту — построить собственный дом для большой семьи, поэтому всегда искренне переживаю за тех, кто не смог ее осуществить. Я сожалею о неаккуратном высказывании», — подчеркнул Виктор Рейн.

Ранее «Наш Город» писал, что на Градостроительном форуме Виктор Рейн выразил свое недовольство в адрес малообеспеченных семей. Депутат заявил, что 80% тюменцев, получивших землю для строительства дома от государства, впоследствии продали ее, а деньги потратили на личные нужды. Чиновник назвал малообеспеченных тюменцев «каким-то новым социумом», и отметил, что властям не стоит создавать эти социумы.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Депутат#Тюменская областная Дума#Малообеспеченные семьи#Тюмень#Тюменская область#Земельные участки
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