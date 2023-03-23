Глава тюменской ЕР осудил депутата областной думы, оскорбившего малообеспеченных

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
«На заседании фракции сделал замечание Виктору Рейну за некорректное высказывание. Это недопустимо, необходимо взвешивать каждое слово», — отметил Андрей Артюхов.
В свою очередь Виктор Рейн, который является координатором партийного проекта «Дом для молодой многодетной сельской семьи», отметил, что не хотел никого оскорбить своими словами, сославшись на «неудачную формулировку», сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ЕР.
«Мои слова были восприняты как оскорбление, неудачная формулировка и эмоциональная подача помешали мне донести истинный смысл. Я много лет взаимодействую с многодетными семьями, в том числе живущими в районах. Знаю, как непросто им исполнить свою мечту — построить собственный дом для большой семьи, поэтому всегда искренне переживаю за тех, кто не смог ее осуществить. Я сожалею о неаккуратном высказывании», — подчеркнул Виктор Рейн.
Ранее «Наш Город» писал, что на Градостроительном форуме Виктор Рейн выразил свое недовольство в адрес малообеспеченных семей. Депутат заявил, что 80% тюменцев, получивших землю для строительства дома от государства, впоследствии продали ее, а деньги потратили на личные нужды. Чиновник назвал малообеспеченных тюменцев «каким-то новым социумом», и отметил, что властям не стоит создавать эти социумы.