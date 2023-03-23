Глава тюменской ЕР осудил депутата областной думы, оскорбившего малообеспеченных

Ранее «Наш Город» писал, что на Градостроительном форуме Виктор Рейн выразил свое недовольство в адрес малообеспеченных семей. Депутат заявил, что 80% тюменцев, получивших землю для строительства дома от государства, впоследствии продали ее, а деньги потратили на личные нужды. Чиновник назвал малообеспеченных тюменцев «каким-то новым социумом», и отметил, что властям не стоит создавать эти социумы.