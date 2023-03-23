Экология для детей: в экодомах проходят мероприятия для тюменских эколят

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
С 17 марта экодома «Гудвин», «Центральный» и «Сити Молл» каждый день принимают около 200 школьников и дошколят в рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». Экскурсии проходят при поддержке Департамента недропользования и экологии Тюменской области. Мероприятия не помешают остальным посетителям — эколята посещают коворкинги организованными группами по расписанию.
Для любознательных ребят в экодомах большой выбор занятий: это и получение новых знаний, и помощь в подготовке школьных научных проектов, и эксперименты по переработке отходов. В их распоряжении настольные игры и книги, а также солидная подборка полезных фильмов и мультиков.
«В экодомах мы рады всем без исключения гостям: вне зависимости от их возраста, интересов, профессий. Но всё же подрастающему поколению уделяем особое внимание — именно юные жители Тюменской области станут создателями нового общества, в котором забота об экологии будет иметь особое значение», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
В компании напомнили, что для поддержки школьных экологических инициатив ТЭО и СИБУР проводят акцию «Экокопилка». В ней могут принять участие все общеобразовательные школы региона. По итогам акции среди учреждений будет определено три победителя, в пользу которых гости экодомов сдадут больше полезного вторсырья.