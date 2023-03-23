Экология для детей: в экодомах проходят мероприятия для тюменских эколят

Для любознательных ребят в экодомах большой выбор занятий: это и получение новых знаний, и помощь в подготовке школьных научных проектов, и эксперименты по переработке отходов. В их распоряжении настольные игры и книги, а также солидная подборка полезных фильмов и мультиков.