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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Экология для детей: в экодомах проходят мероприятия для тюменских эколят

23 марта 2023, 05:37
Фото: Тюменское экологическое объединение

Экология для детей: в экодомах проходят мероприятия для тюменских эколят

У тюменских экодомов новые друзья: теперь в просветительских площадках проходят ежедневные мероприятия для эколят.
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Дети

С 17 марта экодома «Гудвин», «Центральный» и «Сити Молл» каждый день принимают около 200 школьников и дошколят в рамках Всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята». Экскурсии проходят при поддержке Департамента недропользования и экологии Тюменской области. Мероприятия не помешают остальным посетителям — эколята посещают коворкинги организованными группами по расписанию.

Фото: Тюменское экологическое объединение

Для любознательных ребят в экодомах большой выбор занятий: это и получение новых знаний, и помощь в подготовке школьных научных проектов, и эксперименты по переработке отходов. В их распоряжении настольные игры и книги, а также солидная подборка полезных фильмов и мультиков.

«В экодомах мы рады всем без исключения гостям: вне зависимости от их возраста, интересов, профессий. Но всё же подрастающему поколению уделяем особое внимание — именно юные жители Тюменской области станут создателями нового общества, в котором забота об экологии будет иметь особое значение», — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».


В компании напомнили, что для поддержки школьных экологических инициатив ТЭО и СИБУР проводят акцию «Экокопилка». В ней могут принять участие все общеобразовательные школы региона. По итогам акции среди учреждений будет определено три победителя, в пользу которых гости экодомов сдадут больше полезного вторсырья.

#Экология#Школьники#Экодом#Школа#Общество#Тюменцы#Дети#Елена Литвиненко
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