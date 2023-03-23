Двое детей пострадали в ДТП в Тюмени. Они ехали на мотоцикле

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водительских прав у подростков нет. Мотоцикл одному из детей купили родители, но ездить на нем не разрешали. Ребенок пояснил, что за руль мотоцикла он сел для того, чтобы перегнать его в гараж.
Примечательно, что юный байкер является учащимся колледжа, где ранее автоинспекторы проводили уроки и инструктажи по дорожной безопасности
По данный ГИБДД, это уже второе ДТП в этом году в Тюменской области с участием мотоциклиста. 17 марта аналогичная авария произошла в Викуловском районе. Правда, за рулем мотоцикла тогда был 17-летний тюменцев, который в 2022 году получил права.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские водители жаловались на детей, которые катаются на мопедах по путепроводу Мельникайте. Подростки нарушали ПДД и создавали аварийные ситуации на дороге.