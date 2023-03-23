Двое детей пострадали в ДТП в Тюмени. Они ехали на мотоцикле

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, водительских прав у подростков нет. Мотоцикл одному из детей купили родители, но ездить на нем не разрешали. Ребенок пояснил, что за руль мотоцикла он сел для того, чтобы перегнать его в гараж.