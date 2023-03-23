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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Двое детей погибли из-за пожара на улице Янтарной в Тюмени. Фото

23 марта 2023, 13:18
Фото: СКР по Тюменской области

В деревянной бане на улице Янтарной в Тюмени сгорели два ребенка. Фото

В областной столице 21 марта в пожаре погибли два ребёнка. По данным пресс-службы регионального СКР, возбуждено уголовное дело. Всё произошло на улице Янтарной в бане.
«В момент возгорания в помещении надворной постройки частного дома дети находились одни, без взрослых. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и  обнаружил детей в горящей бане в бессознательном состоянии. Получив ожоги, он попытался спасти подростков», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Дети и отец были срочно госпитализированы в больницу с ожогами, юных тюменцев спасти не удалось. На данный момент мужчине оказывается медпомощь.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера в кафе на ж/д вокзале в Тюмени сработала пожарная сигнализация.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Пожарные#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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