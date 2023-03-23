Двое детей погибли из-за пожара на улице Янтарной в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«В момент возгорания в помещении надворной постройки частного дома дети находились одни, без взрослых. По сообщению соседей, отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в горящей бане в бессознательном состоянии. Получив ожоги, он попытался спасти подростков», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Дети и отец были срочно госпитализированы в больницу с ожогами, юных тюменцев спасти не удалось. На данный момент мужчине оказывается медпомощь.
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