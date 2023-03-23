Двое детей погибли из-за пожара на улице Янтарной в Тюмени. Фото

В деревянной бане на улице Янтарной в Тюмени сгорели два ребенка. Фото

В областной столице 21 марта в пожаре погибли два ребёнка. По данным пресс-службы регионального СКР, возбуждено уголовное дело. Всё произошло на улице Янтарной в бане.