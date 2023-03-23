Два ребенка сгорели в Тюмени, задержали сторонников «Анти-Редан», аварийные дома

В 2022 году в ГИС ЖКХ числилось лишь 260 аварийных домов, однако прокурорские проверки показали, что информация, размещенная в информационной системе, является недостоверной, часть домов, отнесенных в системе ГИС ЖКХ к числу ветхих, находится в заброшенном состоянии, собственников не имеет, к ним открыт доступ третьих лиц.