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Два ребенка сгорели в Тюмени, задержали сторонников «Анти-Редан», аварийные дома

23 марта 2023, 17:49
Фото: 1MI

В Тюмени задержали сторонников «Анти-Редан», аварийные дома, два ребенка сгорели

В областной столице 21 марта в пожаре погибли два ребёнка. Возбуждено уголовное дело, следователи отмечают, что всё произошло на улице Янтарной в бане. В этот момент дети находились одни, без взрослых.

Гибель двух подростков в результате пожара в Тюмени. 

Отец одного из мальчиков вернулся домой и обнаружил детей в бессознательном состоянии. Мужчина пытался спасти подростков, всех троих госпитализировали в больницу, но детей не спасли.

В Тюмени полицейские задержали подростков-сторонников группировки «Анти-Редан».

Силовики нашли четырех администраторов групп «Анти-Редан» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Они задержаны.

«Установлено четыре администратора тематических групп «Анти-Редан» в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Все группы закрыты и удалены организаторами. Задержано трех несовершеннолетних. В отношении двух из них и одного законного представителя составлены административные протоколы», — отметил Леонид Коломиец.

Рейд проведён в целях предупреждения нарушения общественного порядка в торгово-развлекательных центрах. Сотрудники МВД ежедневно патрулируют эти объекты. Также проводятся работы рабочие встречи сотрудников органов ПДН с администрациями школ по обсуждению данных вопросов.

Почти 9 тысяч тюменцев живут в аварийных домах.

Всего в Тюменской области расположено 1524 аварийных дома, из них 657 — многоквартирники. Тюменские прокуроры провели проверку. В отчете за 2022 год также сообщается, что после исков были сокращены сроки расселения 28 многоквартирных домов.

В 2022 году в ГИС ЖКХ числилось лишь 260 аварийных домов, однако прокурорские проверки показали, что информация, размещенная в информационной системе, является недостоверной, часть домов, отнесенных в системе ГИС ЖКХ к числу ветхих, находится в заброшенном состоянии, собственников не имеет, к ним открыт доступ третьих лиц.

Например, в Тюмени дом на улице Индустриальной чиновники отказывались признавать аварийным, несмотря на то, что для этого были все основания.

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