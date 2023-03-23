Буцаев: Второй сезон акции «Миллион — Родине!» стартовал в России

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Мероприятия в рамках акции будут проходить с 20 марта по 5 июня 2023 года. Их подготовкой и реализацией занимаются компания «Российский экологический оператор» и организация эковолонтеров «Делай!».
По плану в этом году в акции по сбору макулатуры примут участие примерно 100 000 человек, передает канал 360tv.ru.
Напомним, что первый сезон всероссийской народной акции «Миллион – Родине!» проходил с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. Его участниками стали свыше 83 000 человек из семидесяти российских регионов. По итогам акции на переработку было направлено 73 000 тонн макулатуры, а вырученные средства передали в качестве гуманитарной помощи детдому и приюту для животных в ЛНР. Отметим, что речь идет о сумме в размере 1 миллиона рублей.
Основной задачей акции является сбор вторичного сырья. Это согласуется с принципами экономики замкнутого цикла. Также организаторы уделяют значительное внимание просвещению российского населения по экологическим вопросам. Так, в ходе акции молодое поколение ознакомится с особенностями переработки вторичного сырья, узнает о реформе в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и об экологических привычках. Старшее поколение оживит в памяти добрую традицию сдачи макулатуры. Об этом рассказал генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.
Организаторы предусмотрели два формата сдачи макулатуры. Участники могут организовать сбор бумажного вторсырья на базе своего учреждения. Например, в вузе, школе, детском саду, на предприятии или в социальном учреждении. Второй вариант – отправить макулатуру в верифицированный пункт приема. Заявку на вывоз бумажного сырья учреждение может подавать, если накопится более 500 килограммов.
Принять участие в акции может каждый житель страны. Для этого нужно принести макулатуру в организацию, которая занимается сбором вторсырья у населения. Адреса и время работы пунктов приема указаны на сайте акции. Сервис «Убиратор» оказывает логистическую поддержку проекту.
Как отметил PR-директор департамента коммуникаций ППК «РЭО» Дмитрий Бойко, наряду с непосредственной сдачей вторсырья в рамках акции предусмотрено экопросвещение участников. Оператор и экодобровольцы проведут тематические уроки и мероприятия, а также организуют экскурсии на предприятия, которые занимаются переработкой отходов, в разных регионах страны.