Буцаев: Второй сезон акции «Миллион — Родине!» стартовал в России

Напомним, что первый сезон всероссийской народной акции «Миллион – Родине!» проходил с 15 сентября по 5 декабря прошлого года. Его участниками стали свыше 83 000 человек из семидесяти российских регионов. По итогам акции на переработку было направлено 73 000 тонн макулатуры, а вырученные средства передали в качестве гуманитарной помощи детдому и приюту для животных в ЛНР. Отметим, что речь идет о сумме в размере 1 миллиона рублей.