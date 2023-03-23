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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Более трети тюменцев согласны ради сохранения работы на снижение зарплаты

23 марта 2023, 04:53
Фото: 1MI

38% тюменцев согласны ради сохранения работы на снижение зарплаты

Больше трети сотрудников тюменских компаний, 38%, согласны ради сохранения рабочего места на снижение размера заработной платы. Таковы данные исследования компании HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

По данным опроса, на такие меры готовы пойти сотрудники, работающие в сферах «Информационные технологии» (54%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).

40% работающих тюменцев не готовы к сокращению уровня заработной платы даже сохранения рабочего места. Об этом заявили 53% представителей отрасли «Автобизнес», 52% сотрудников сфферы «Добыча сырья» и 51% работников отрасли «Строительство, недвижимость».

Между тем, зарплатные ожидания тюменцев по сравнению с 2022 годом увеличились в среднем на 5,4 тысяч рублей — до 51 тысячи 400 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре размер средней заработной платы в Тюменской области достиг 82 тысячи рублей. Годом ранее, в декабре 2021 года, этот показатель составлял 73,5 тысячи рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Исследования#Работа#Зарплата#Тюмень#Тюменская область
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