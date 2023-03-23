Более трети тюменцев согласны ради сохранения работы на снижение зарплаты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
По данным опроса, на такие меры готовы пойти сотрудники, работающие в сферах «Информационные технологии» (54%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).
40% работающих тюменцев не готовы к сокращению уровня заработной платы даже сохранения рабочего места. Об этом заявили 53% представителей отрасли «Автобизнес», 52% сотрудников сфферы «Добыча сырья» и 51% работников отрасли «Строительство, недвижимость».
Между тем, зарплатные ожидания тюменцев по сравнению с 2022 годом увеличились в среднем на 5,4 тысяч рублей — до 51 тысячи 400 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре размер средней заработной платы в Тюменской области достиг 82 тысячи рублей. Годом ранее, в декабре 2021 года, этот показатель составлял 73,5 тысячи рублей.