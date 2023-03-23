Более 22 тысяч семей в Тюменской области воспользовались «Семейной ипотекой»

«Мы видим, что объемы строительства жилья удерживаются выше прошлогоднего уровня уже седьмой месяц подряд. За первые два месяца этого года в стране началось возведение более 6,5 миллиона квадратных метров жилья – на девять процентов больше, чем в прошлом, - отметил Мутко. - Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как «Семейная ипотека». Она стала важным инструментом демографической политики».