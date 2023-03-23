Более 22 тысяч семей в Тюменской области воспользовались «Семейной ипотекой»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Из комментариев зампреда Правительства РФ Татьяны Голиковой следует, что одно из главных направлений политики государства заключается в реализации программ, которые ориентированы на значительное улучшение демографической ситуации и существенное повышение уровня жизни семей, воспитывающих детей.
Голикова напомнила о том, что меры соцподдержки, включая программу «Семейная ипотека», позволяющую покупать объекты жилой недвижимости по льготной ставке, фигурируют в масштабном национальном проекте «Демография», рассчитанном на период до 2024 года.
«Мы видим существенный благотворный эффект от ее реализации, ведь для многих семей жилищный вопрос – ключевой фактор при принятии решения о появлении ребенка, - подчеркнула Голикова. - Во многом ее действие способствовало рождению более 500 тысяч детей».
В общем объеме выдачи кредитов в рамках льготных программ на долю «Семейной ипотеки» приходится сегодня уже 47 процентов по суммам кредитов и свыше 48 процентов – по их численности. Напомним: в минувшем году 36 и 35 процентов соответственно.
Российские банковские организации в настоящее время предлагают клиентам более низкие ставки по отношению к официально установленному предельному уровню — до шести процентов. Размер средневзвешенной ставки в рамках программы кредитно-финансовых структур из топ-15 достигает на данный момент отметки в 5,59 процента.
По словам гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко, программы с государственным участием – это один из основных механизмов, способствующих обеспечению стабильной деятельности всего сектора. Они направлены на поддержание спроса, и у застройщиков есть возможность успешно запускать новые проекты, пояснил эксперт.
«Мы видим, что объемы строительства жилья удерживаются выше прошлогоднего уровня уже седьмой месяц подряд. За первые два месяца этого года в стране началось возведение более 6,5 миллиона квадратных метров жилья – на девять процентов больше, чем в прошлом, - отметил Мутко. - Во многом спрос на жилье поддерживают программы, направленные на семьи с детьми, такие как «Семейная ипотека». Она стала важным инструментом демографической политики».
Глава ДОМ.РФ акцентировал внимание на том, что пролонгация программы до середины 2024 года четко показала, насколько важной является для российских семей с детьми поддержка со стороны государства в решении актуального для многих из них жилищного вопроса. Те, кто уже выплачивает ипотеку, теперь могут рефинансировать ее, облегчив свою финансовую нагрузку, уточнил Мутко.
Напомним: «Семейная ипотека» была продлена по поручению российского лидера Владимира Путина до 1 июля 2024 года. При этом ее решено было распространить на семьи, воспитывающие двух детей, не достигших 18-летнего возраста. Изначально программа была рассчитана лишь на семьи с детьми, появившимися на свет после 2018 года.
Специалисты ДОМ.РФ сообщили, что благодаря изменению условий кредиты смогут каждый год оформлять примерно на 30 тысяч семей больше. В 2023 году участниками программы станут до 165 тысяч российских семей.
Глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил мнение о том, что, принимая во внимание социальную значимость всевозможных льготных программ, а также учитывая выделение из государственной казны существенных финансов на их реализацию, необходимо сформировать механизмы, чтобы следить за тем, как заемщики исполняют свои обязательства. Помимо этого, нужно анализировать все риски возникновения сложностей по ходу погашения кредитов, заявил представитель Госдумы РФ.
«Такой мониторинг позволит отследить достижение реального результата по улучшению жилищных условий граждан, а также снизить количество случаев взыскания имущества, избежать неэффективного расходования бюджетных средств», - подытожил Аксаков.