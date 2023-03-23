Александр Моор: тюменцы вносят весомый вклад в развитие страны

Posted 23 марта 12:09
Published 23 марта 12:09
Modified Сегодня, 01:24
Updated Сегодня, 01:24
В частности, вице-премьер сообщил, что в стране продолжается активное развитие здравоохранения.
«Ежегодно на реализацию региональной программы обеспечения доступности и качества первичной медпомощи мы выделяем более миллиарда рублей. В прошлом году построили 9 модульных сооружений. Особое внимание — сельским районам», — отметил Александр Моор.
Кроме этого, в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году капитально отремонтировано 7 зданий медучреждений, закуплено 101 машина санитарного автотранспорта и 158 единиц оборудования.
Положительные показатели отмечаются и в реализации президентских программ по строительству и капитальному ремонту школ. В Тюменской области каждый год вводятся в эксплуатацию школы, в том числе в сельской местности.
«В 2023 году в рамках региональной программы замены деревянных школьных зданий планируем построить в сельских районах пять современных школ в общей сложности на 242 места. Три крупные новые школы примут учеников в областном центре: в микрорайонах Тура, Ямальский-2 и ЖК „Плеханово“. Выделили средства на возведение школ в микрорайоне Березняковский и Мелиораторов в областной столице», — пояснил губернатор.
Кроме того, на 103 миллиона квадратных метров жилья, построенного в России в прошлом году — более 2,2 млн квадратных метров приходятся на Тюменскую область. Наш регион входит в число лидеров по реализации проектов по комплексному развитию территорий.
Также Александр Моор отметил высокую результативность тюменского АПК. Местные аграрии в прошлом году внесли ощутимый вклад в продовольственную безопасность России, что в условиях санкций играет очень важную роль.
«Тюменская область занимает третье место в рейтинге качества жизни среди регионов нашей страны. Это результат самоотверженного труда наших земляков, а также важный итог системной работы областного правительства и органов местного самоуправления, направленной на поступательное развитие региональной экономики и социальной сферы. Тюменцы готовы успешно решать все задачи, которые ставят перед нами правительство России и глава нашего государства», — сказал Александр Моор.