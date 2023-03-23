Александр Моор: тюменцы вносят весомый вклад в развитие страны

«В 2023 году в рамках региональной программы замены деревянных школьных зданий планируем построить в сельских районах пять современных школ в общей сложности на 242 места. Три крупные новые школы примут учеников в областном центре: в микрорайонах Тура, Ямальский-2 и ЖК „Плеханово“. Выделили средства на возведение школ в микрорайоне Березняковский и Мелиораторов в областной столице», — пояснил губернатор.