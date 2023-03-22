Жители Тюмени увидели утром эффект гало. Фото

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
«Эти явления бывают не только в морозную погоду. В данном случае свет преломляется в полупрозрачных облаках. Маленький зеленый шарик — это блик в линзах камеры», — отметили в сообществе «Старая башня».
Эффект гало не редкость в Тюменской области.
В начале марта «Наш город» сообщал, что жители Тюмени получат шанс увидеть сближение Венеры и Юпитера. В это время в городе была пасмурная погода, но 3 марта это получилось.