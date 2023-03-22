nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Жители Тюмени увидели утром эффект гало. Фото

22 марта 2023, 10:27
Фото: Скрин ВК Галина Сафьянова

Тюменцы увидели утром гало и паргелий

По данным паблика «Старая Башня», сегодня утром в областной столице люди наблюдали гало и паргелий. Галина Сафьянова смогла запечатлеть этот эффект на камеру мобильного телефона.
«Эти явления бывают не только в морозную погоду. В данном случае свет преломляется в полупрозрачных облаках. Маленький зеленый шарик — это блик в линзах камеры», — отметили в сообществе «Старая башня».

Эффект гало не редкость в Тюменской области. 

В начале марта «Наш город» сообщал, что жители Тюмени получат шанс увидеть сближение Венеры и Юпитера. В это время в городе была пасмурная погода, но 3 марта это получилось.

Читайте также:
В Тюмени 14 января горожане наблюдали солнечное гало
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Природа#Природные явления
Подпишитесь
«Сватинг в Тюмени — происки Украины»: Мизулина о волне ложных минирований
Вчера, 12:19
«Страна Девелопмент» меняет облик Тюмени
Сегодня, 07:52
1,5 тысячи актов экстремизма и терроризма выявили в регионе
20 марта 09:57
В Тюмени полиция разыскивает фотоживодеров
Вчера, 07:40
В Тюмени суд продолжает рассмотрение дела Александра Черепанова
Вчера, 12:40
Фоторепортаж. В центре города бомжи обустроили частный сектор
Сегодня, 09:11