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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Жители Тюмени предлагают инициативные проекты для реализации в городе

22 марта 2023, 12:26
Фото: Тюменская городская Дума

Жители Тюмени предлагают инициативные проекты для реализации в городе

Итоги инициативного бюджетирования в 2022 году обсудили депутаты Тюменской городской Думы на заседании постоянной комиссии по городскому и общественному самоуправлению.
Сюжет
Бюджет

В бюджете города 2022 года на реализацию инициативных проектов было предусмотрено 20 млн рублей. В 2021-м году сумма ставила 10 млн рублей. Её увеличили из-за возрастающей активности граждан.

В течение года тюменцы внесли 19 инициативных проектов (в 2021 году — 16), реализовано — 12 (в 2021 году — 7). В электронном голосовании на портале «Я решаю!» приняли участие более 10,5 тысячи жителей (в 2021 году — 5 тысяч человек). Большая часть проектов была посвящена благоустройству.

Реализованы также тематические инициативы. К примеру, в образовательных учреждениях появились «Уголки Боевой Славы», в ДК «Строитель» оборудовано пространство для музыкальных репетиций, в городе прошли фестивали танца и семейного кино.

В сквере «Казачьи Луга» открылась скульптурная композиция «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Большой вклад в реализацию этого проекта внесла депутат городской Думы Альбина Селезнева.

Депутат Юрий Коновалов высказал мнение, что финансирование инициативных проектов в Тюмени является самым эффективными способом расходования средств городского бюджета.

— Потому что проекты внесены жителями, голосуют жители, контроль и приемка производятся при обязательном участии жителей. Они же контролируют сохранность этих объектов. Опыт Тюмени по инициативному бюджетированию рекомендован Минфином РФ к распространению во все города страны. Это говорит о том, что мы идем впереди, — добавил Юрий Коновалов. — У меня на округе каждый год проходит голосование по инициативным проектам. Должен сказать, что в прошлом году один объект не набрал нужных голосов, в этом году повторяем. Хотят люди детскую площадку сделать. Думаю, в этом году у них получится. То есть тюменцы поверили в то, что эти проекты реальны к исполнению.

Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что сегодня об инициативном бюджетировании знают очень многие горожане, особенно те, кто связан с общественной деятельностью.

— Тюменцы — молодцы в вопросах инициативного бюджетирования. Они вносят предложения, обосновывают, и у них это получается, — подчеркнул Степан Киричук и пожелал горожанам успехов.
#Елена Литвиненко#Городская Дума#Тюменская областная Дума#Бюджет#Инициативы#Общество#Тюменцы#Тюмень
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