Жители Тюмени предлагают инициативные проекты для реализации в городе

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В бюджете города 2022 года на реализацию инициативных проектов было предусмотрено 20 млн рублей. В 2021-м году сумма ставила 10 млн рублей. Её увеличили из-за возрастающей активности граждан.
В течение года тюменцы внесли 19 инициативных проектов (в 2021 году — 16), реализовано — 12 (в 2021 году — 7). В электронном голосовании на портале «Я решаю!» приняли участие более 10,5 тысячи жителей (в 2021 году — 5 тысяч человек). Большая часть проектов была посвящена благоустройству.
Реализованы также тематические инициативы. К примеру, в образовательных учреждениях появились «Уголки Боевой Славы», в ДК «Строитель» оборудовано пространство для музыкальных репетиций, в городе прошли фестивали танца и семейного кино.
В сквере «Казачьи Луга» открылась скульптурная композиция «Легендарным казакам — первопроходцам Сибири». Большой вклад в реализацию этого проекта внесла депутат городской Думы Альбина Селезнева.
Депутат Юрий Коновалов высказал мнение, что финансирование инициативных проектов в Тюмени является самым эффективными способом расходования средств городского бюджета.
— Потому что проекты внесены жителями, голосуют жители, контроль и приемка производятся при обязательном участии жителей. Они же контролируют сохранность этих объектов. Опыт Тюмени по инициативному бюджетированию рекомендован Минфином РФ к распространению во все города страны. Это говорит о том, что мы идем впереди, — добавил Юрий Коновалов. — У меня на округе каждый год проходит голосование по инициативным проектам. Должен сказать, что в прошлом году один объект не набрал нужных голосов, в этом году повторяем. Хотят люди детскую площадку сделать. Думаю, в этом году у них получится. То есть тюменцы поверили в то, что эти проекты реальны к исполнению.
Комментируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии Степан Киричук отметил, что сегодня об инициативном бюджетировании знают очень многие горожане, особенно те, кто связан с общественной деятельностью.
— Тюменцы — молодцы в вопросах инициативного бюджетирования. Они вносят предложения, обосновывают, и у них это получается, — подчеркнул Степан Киричук и пожелал горожанам успехов.