Жители Тюмени предлагают инициативные проекты для реализации в городе

В течение года тюменцы внесли 19 инициативных проектов (в 2021 году — 16), реализовано — 12 (в 2021 году — 7). В электронном голосовании на портале «Я решаю!» приняли участие более 10,5 тысячи жителей (в 2021 году — 5 тысяч человек). Большая часть проектов была посвящена благоустройству.