Житель Тюмени задушил свою жену в День воссоединения Крыма с Россией

Тюменец задушил супругу во время застолья в День воссоединения Крыма с Россией

54-летнего жителя Тюмени обвиняют в убийстве своей 58-летней жены. Трагедия произошла 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в одной из квартир в доме на Барнаульской.

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