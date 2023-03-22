Житель Тюмени задушил свою жену в День воссоединения Крыма с Россией

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:24
По данным следствия, в ходе застолья между супругами возникла ссора на бытовой почве. Обиженный муж задушил женщину руками. Тюменка скончалась на месте происшествия.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП, также ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение двух сотрудников правоохранительных органов в отделении полиции.