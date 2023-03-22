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Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Житель Тюмени задушил свою жену в День воссоединения Крыма с Россией

22 марта 2023, 06:21
Фото: 1MI

Тюменец задушил супругу во время застолья в День воссоединения Крыма с Россией

54-летнего жителя Тюмени обвиняют в убийстве своей 58-летней жены. Трагедия произошла 18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в одной из квартир в доме на Барнаульской.
Сюжет
Тюмень

По данным следствия, в ходе застолья между супругами возникла ссора на бытовой почве. Обиженный муж задушил женщину руками. Тюменка скончалась на месте происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП, также ведется сбор и закрепление доказательственной базы. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Нашему Городу» в Следственном комитете по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюмени оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение двух сотрудников правоохранительных органов в отделении полиции.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Убийство#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Следственный комитет#Происшествия#Тюмень#Суд#Тюменская область
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