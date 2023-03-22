Застройщики Тюмени будут строить школы и детские сады в рассрочку

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По словам руководителя Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, реализация такого механизма позволит расширить возможности программы КРТ, а также ускорить темпы строительства школ и детских садов, пишет РБК Тюмень.
«Бюджет может взять на себя обязательство по оплате застройщику в условную рассрочку с выплатой соответствующих процентов, под которые он привлечет банковский кредит, к примеру. И ежегодные затраты бюджета на реализацию такой схемы взаимоотношений могут быть меньше, чем сегодня требуется от нас для возведения социальных объектов по классической схеме», — пояснил Павел Перевалов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют три новые школы в спальных микрорайонах. Новые учебные заведения общей вместимостью более четырех тысяч человек откроют в микрорайонах Тура, Ямальский-2 и Плеханово.