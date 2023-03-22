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Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Застройщики Тюмени будут строить школы и детские сады в рассрочку

22 марта 2023, 06:07
Фото: 1MI

Тюменские застройщики будут строить школы в рассрочку

Власти Тюменской области разрабатывают механизм внедрения рассрочки при реализации программы комплексного развития территорий. По словам чиновников, рассрочку предлагается предоставлять застройщикам при строительстве объектов социальной инфраструктуры.
Сюжет
Тюмень

По словам руководителя Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова, реализация такого механизма позволит расширить возможности программы КРТ, а также ускорить темпы строительства школ и детских садов, пишет РБК Тюмень.

«Бюджет может взять на себя обязательство по оплате застройщику в условную рассрочку с выплатой соответствующих процентов, под которые он привлечет банковский кредит, к примеру. И ежегодные затраты бюджета на реализацию такой схемы взаимоотношений могут быть меньше, чем сегодня требуется от нас для возведения социальных объектов по классической схеме», — пояснил Павел Перевалов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году откроют три новые школы в спальных микрорайонах. Новые учебные заведения общей вместимостью более четырех тысяч человек откроют в микрорайонах Тура, Ямальский-2 и Плеханово.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#КРТ#Тюмень#Рассрочка#Строительство#Тюменская область#Главное управление строительства
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