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Замена камеры, обода или зубов? Тюменцев на самокатах предупреждают о ямах на дорогах

22 марта 2023, 17:00
Фото: Антон Бриджес / ЧС Тюмень

Жители Тюмени сообщают о яме на велодоророжке по улице Широтной

В паблике «ЧС Тюмень» горожанин предупредил владельцев велосипедов и самокатов о яме на велодрожке возле сквера Десантников, которую из-за тени сложно заметить.
«Внимание, владельцы двух и более колёсных транспортных средств, передвигающиеся по велодорожке на Широтной, а, в частности возле сквера Десантников. Там есть яма, которую из-за тени очень сложно заметить, особенно на скорости. Велосипедисты могут и пролететь, но самокаты встрянут на замену камеры, если не на замену обода», — написал местный житель.

В комментариях подписчики ответили, что, главное, в таких условиях «не встать на замену зубов». Кто-то добавил, что еще есть риск обжечься лате. А многие просто посоветовали быть внимательнее на дорогах.

«Летом прошлого года там была уже такая яма, заделали (видно даже заплатку на фото), однако новую сделали», — рассказал тюменец.

Ранее «Наш город» писал, что местные жители жалуются на большие ямы на улицах Котовского, 55, (где, кстати, сегодня произошло смертельное ДТП) и Пирогова, 22.

Тюменцы сообщают о больших ямах на улицах Котовского и Дружбы. Фото
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#Елена Чебоксарова#Велосипедисты#Ямы#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Жалобы
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