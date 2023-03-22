Замена камеры, обода или зубов? Тюменцев на самокатах предупреждают о ямах на дорогах

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
«Внимание, владельцы двух и более колёсных транспортных средств, передвигающиеся по велодорожке на Широтной, а, в частности возле сквера Десантников. Там есть яма, которую из-за тени очень сложно заметить, особенно на скорости. Велосипедисты могут и пролететь, но самокаты встрянут на замену камеры, если не на замену обода», — написал местный житель.
В комментариях подписчики ответили, что, главное, в таких условиях «не встать на замену зубов». Кто-то добавил, что еще есть риск обжечься лате. А многие просто посоветовали быть внимательнее на дорогах.
«Летом прошлого года там была уже такая яма, заделали (видно даже заплатку на фото), однако новую сделали», — рассказал тюменец.
Ранее «Наш город» писал, что местные жители жалуются на большие ямы на улицах Котовского, 55, (где, кстати, сегодня произошло смертельное ДТП) и Пирогова, 22.