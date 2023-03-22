«Зачем вы ездите по озерам, есть же дороги»: тюменцы плавают на авто до места работы

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
«Велижанский тракт, 6 км, дорога на Эсаб, проехать на легковой машине невозможно, мало того что дорога разбита, ее еще и затопило. Где наши знаменитые хорошие дороги, люди не могут добраться до работы», — возмутился горожанин.
В комментариях подписчики ответили, что качественные дороги ушли из Тюмени вместе с Собяниным. Другие решили пошутить, спросив, зачем тюменец ездит по озерам.
А в горадминистрации пояснили, что в настоящее время как раз выполняются работы по откачке воды.
«Привлечено две единицы техники. Запланирована расчистка водоотводной канавы и уборка наледи с обочины экскаватором для обеспечения водоотвода. Также запланировано грейдирование проезжей части», — рассказали тюменские власти.
Правда, в комментариях подписчики ответили, что сегодня работала только одна единица техники, а не две, и от этого состояние дорог не улучшилось.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Омутинского района возмущены затопленными улицами, по которым крайне сложно передвигаться пешеходам, особенно старикам и мамам с колясками.