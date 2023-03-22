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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

«Зачем вы ездите по озерам, есть же дороги»: тюменцы плавают на авто до места работы

22 марта 2023, 16:59
Фото: 1MI

Тюменцы вынуждены плыть на автомобилях по затопленным территориям

В паблике «ЧС Тюмень» местные жители пожаловались на затопленные территории в районе Велижанского тракта. Один из тюменцев разместил видео, на котором он буквально плывёт по лужам на легковом автомобиле до места работы.
«Велижанский тракт, 6 км, дорога на Эсаб, проехать на легковой машине невозможно, мало того что дорога разбита, ее еще и затопило. Где наши знаменитые хорошие дороги, люди не могут добраться до работы», — возмутился горожанин.

В комментариях подписчики ответили, что качественные дороги ушли из Тюмени вместе с Собяниным. Другие решили пошутить, спросив, зачем тюменец ездит по озерам.

А в горадминистрации пояснили, что в настоящее время как раз выполняются работы по откачке воды.

«Привлечено две единицы техники. Запланирована расчистка водоотводной канавы и уборка наледи с обочины экскаватором для обеспечения водоотвода. Также запланировано грейдирование проезжей части», — рассказали тюменские власти.

Правда, в комментариях подписчики ответили, что сегодня работала только одна единица техники, а не две, и от этого состояние дорог не улучшилось.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Омутинского района возмущены затопленными улицами, по которым крайне сложно передвигаться пешеходам, особенно старикам и мамам с колясками.

 

«Мы тонем»: тюменцы возмущены состоянием дорог
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#Елена Чебоксарова#Дороги#Безопасность на дорогах#Общество#Жалобы#Лужи#Новости тюмени#Тюменцы
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