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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Тюменской области председатель общества слепых получила 3 года за мошенничество

22 марта 2023, 11:25

Председатель тюменского общества слепых получила получила условный срок

В Тюменской области суд вынес приговор председателю Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых. Она получила 3 года условно за мошенничество.

Женщина незаконным способом присвоила более 100 тысяч рублей.

«Следствием и судом установлено, что  председатель Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых с марта 2016 по сентябрь 2018 года, используя свое должностное положение, действуя из корыстных побуждений, присваивала себе часть зарплаты одного из работников общества - инвалида второй группы по зрению», - сообщает пресс-служба Тюменских судов.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлую неделю от рук мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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