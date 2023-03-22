В Тюменской области председатель общества слепых получила 3 года за мошенничество

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Женщина незаконным способом присвоила более 100 тысяч рублей.
«Следствием и судом установлено, что председатель Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых с марта 2016 по сентябрь 2018 года, используя свое должностное положение, действуя из корыстных побуждений, присваивала себе часть зарплаты одного из работников общества - инвалида второй группы по зрению», - сообщает пресс-служба Тюменских судов.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлую неделю от рук мошенники украли у тюменцев 17 млн рублей.