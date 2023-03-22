В Тюменской области председатель общества слепых получила 3 года за мошенничество

Председатель тюменского общества слепых получила получила условный срок

В Тюменской области суд вынес приговор председателю Голышмановской местной организации Всероссийского общества слепых. Она получила 3 года условно за мошенничество.