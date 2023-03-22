В Тюменской области 2 год реализуют проект по борьбе с «серыми» схемами утилизации

Часто жители пригородов и посёлков жалуются на кучи мусора, которые появляются в лесах вдоль дорог. Например, в Тюменском районе жители коттеджного посёлка Атлетик Village несколько месяцев удивлялись растущим мусорным отвалам, в которые неизвестные свозили строительные и бытовые отходы. Люди были возмущены, что их посёлок превратили в окраину мусорного полигона.