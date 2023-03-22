В Тюменской области 2 год реализуют проект по борьбе с «серыми» схемами утилизации

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Тюменский регоператор решил помочь экологически ответственным предприятиям,
предпринимателям и гражданам распознать законопослушных и не допустить использование услуг сомнительных перевозчиков мусора, а также стимулировать бизнес к ответственному отношению к природе.
Здесь выдают «Зеленые сертификаты». Этот документ подтверждает факт размещения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем отходов на лицензированных полигонах Тюмени, Тобольска и Ишима. Если такого документа нет, то, значит, отходы не попадают на предусмотренные для захоронения объекты.
Часто жители пригородов и посёлков жалуются на кучи мусора, которые появляются в лесах вдоль дорог. Например, в Тюменском районе жители коттеджного посёлка Атлетик Village несколько месяцев удивлялись растущим мусорным отвалам, в которые неизвестные свозили строительные и бытовые отходы. Люди были возмущены, что их посёлок превратили в окраину мусорного полигона.
Такие же возмущения вызывали «серые» возчики у жителей тюменского микрорайона Комарово. Это примеры, когда тюменцы справедливо возмущены созданию несанкционированных свалок.
Захоронение любых видов отходов нельзя осуществлять на участке их производителя или любой самостоятельно выбранной территории. Это запрещает экологическое законодательство. Если твердые коммунальные отходы нужно вынести на контейнерную площадку, то чтобы выбросить прочие виды отходов, хозяйствующий субъект должен воспользоваться услугами специализированной организации, либо заключить договор с оператором по захоронению напрямую и отвезти их самостоятельно.
Проект «Зелёный сертификат» создан для потребителей и производителей, которые уже сейчас сделали осознанный выбор в пользу заботы об экологии и природе Тюменской области и привезли мусор на специально предназначенный для его размещения объект.
Как отмечают в компании, «Зеленные сертификаты» помогут при получении услуги по вывозу отходов потребителям отказаться от сомнительных возчиков и помочь пресечь их деятельность.
«„Зеленые сертификаты» — это заслон на пути «серых» схем по утилизации отходов. С одной стороны, предприятия с сертификатами могут гордиться своими результатами, а с другой, это первый шаг к созданию современных форм общественного мониторинга обращения с отходами, к которому может подключиться любой. Если кто-то заказывает вывоз тех или иных отходов, то он может понять, нет ли риска, что отходы окажутся в соседнем лесу», — отметил сопредседатель экологического общества «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин.
Экопаспорта «Тюменское экологическое объединение» выдает с начала 2022 года. В сертификатах отражена информация о наименовании компании, которая передала отходы на захоронение, реквизиты договора, код отхода, масса, период и место размещения.
Помимо того, что бланки именные, каждому присвоен серийный номер, нанесены печать ООО «ТЭО» и голограмма.
«По итогам 2021 года мы подготовили 189 „Зелёных сертификатов“, по итогам прошлого года — 164. Их обладатели — компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по транспортированию прочих или неспецифических отходов IV–V классов опасности, подлежащих размещению на полигонах. Это, например, отходы сельского и лесного хозяйства, строительства и ремонта, отходы после сноса и разбора зданий, строений, сооружений, отходы при выполнении иных видов деятельности», — пояснили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».