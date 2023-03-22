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В Тюмени жертвами педофилов стали 86 детей

22 марта 2023, 08:01
Фото: 1MI

В Тюмени в 2022 году жертвами насильников стали 86 детей

86 юных жителей Тюмени стали жертвами педофилов в 2022 году. Годом ранее таких преступлений было зарегистрировано 87. Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской Думы начальник городского УМВД Дмитрий Ерошов.
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Тюмень

По его словам, также в минувшем году было зарегистрировано 273 правонарушения, совершенных подростками, составлено более трех тысяч протоколов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей за покупку наркотических препаратов, пишет Мегатюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число детских суицидов. В 2022 году в регионе было зафиксировано 19 таких случаев в Тюмени, Тобольске, Ишиме.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Педофилия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Валентина Бурнашева
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