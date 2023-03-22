В Тюмени жертвами педофилов стали 86 детей

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:03
По его словам, также в минувшем году было зарегистрировано 273 правонарушения, совершенных подростками, составлено более трех тысяч протоколов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей за покупку наркотических препаратов, пишет Мегатюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области выросло число детских суицидов. В 2022 году в регионе было зафиксировано 19 таких случаев в Тюмени, Тобольске, Ишиме.